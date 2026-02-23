"نقصاك القعدة" .. الهضبة يضرب رقما قياسيا بـ 832 مليون مشاهدة في خمسة أيام

رقم قياسي جديد حققه الهضبة عمرو دياب بأغنيته نقصاك القعدة في حملة إحدى شركات الاتصالات الشهيرة حيث تجاوزت مشاهداتها 832 مليون مشاهدة.

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح أحدث حملاته الإعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، في ظهور عائلي لافت يجمعه للمرة الأولى بأبنائه الأربعة: نور، عبد الله، كنزي، وجانا.

وحققت الأغنية أعلى مشاهدات بين جميع اعلانات شهر رمضان ، متجاوزة 832 مليون مشاهدة على جميع المنصات.

حيث حققت 294 مليون مشاهدة على فيسبوك ، و 126 مليون مشاهدة على انستجرام ، و 101 مليون مشاهدة على يوتيوب ، وعلى تيك توك 307 مليون مشاهدة.

ويطلّ الهضبة في الاعلان برفقة أبنائه في أجواء دافئة يغلب عليها الطابع العائلي، حيث جرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بـالقاهرة، في توليفة بصرية تمزج بين الإبهار والدفء العائلي.

الإعلان يحمل توقيع المخرج الشاب عمر المهندس، الذي قدّم سابقًا أعمالًا لاقت صدى واسعًا، من بينها مسلسلا بالطو وبطل العالم، ويواصل هنا تقديم صورة عصرية لعمرو دياب تجمع بين النجم والأب في نفس الوقت.

أغنية “نقصاك القعدة” من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، ومكساج وماستر أمير محروس، فيما تولّى التصوير الفوتوغرافي كريم نور.