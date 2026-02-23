إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

تتصاعد أحداث الدراما والتشويق في مسلسل إفراج بطولة عمرو سعد، وصولا للحلقة السادسة التي يظهر فيها أحمد عبدالحميد "عوف" وهو يقوم بالاتصال هاتفيًا بشقيقه عمرو سعد "عباس" دون أن يدري.

ولكن يتفاجأ بصوته فيقوم بغلق الهاتف والهروب من منزله هو وبسنت شوقي ويكشف لها لاول مرة هو المال الذي حصل عليه مقابل خيانته لشقيقه، وتستمر الأحداث في الصعود حتي تنتهي الحلقة بمفاجأة حول شكوك عمرو سعد في تارا عماد "كراميلا" بعد إصراره علي مقابلتها لمعرفة حقيقتها وهل تتعاون مع شقيقه أم لا.



ويواصل مسلسل افراج بطولة النجم عمرو سعد تحقيق حضور قوي في رمضان، حيث يتصدر يوميًا قوائم الأكثر بحثًا على محرك البحث Google، إلى جانب تصدره الترند على منصة X، خاصة أن عمرو سعد يتمتع بشعبية جماهيرية.

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

