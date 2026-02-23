آيفون 18 برو في طريقه لرفع عمر البطارية إلى مستوى غير مسبوق

كشفت منصات تقنية من بينها Forbes و9to5Mac أن تسريبات جديدة تشير إلى أن أبل تستعد لتقديم قفزة كبيرة في عمر البطارية مع سلسلة iPhone 18 Pro، من خلال الجمع بين بطارية أكبر ومعالج جديد أكثر كفاءة ومودم شبكات موفّر للطاقة.

وأوضحت التقارير أن التسريبات القادمة من سلسلة التوريد تتحدث عن بطارية بسعة قد تصل إلى 5200 ملّي أمبير في iPhone 18 Pro Max، وهي أكبر سعة تُسجَّل في تاريخ هواتف آيفون حتى الآن، مع ترجيح حصول iPhone 18 Pro الأصغر على زيادة ملحوظة هي الأخرى مقارنة بالجيل الحالي.

معالج A20 Pro بدقة تصنيع 2 نانومتر

وأشارت 9to5Mac إلى أن جانبًا مهمًا من هذه القفزة المتوقعة في عمر البطارية يعود إلى معالج أبل الجديد A20 Pro، المتوقع تصنيعه بدقة 2 نانومتر لدى TSMC بدل دقة 3 نانومتر الحالية في A19، ما يتيح نظريًا أداء أعلى مع استهلاك طاقة أقل.

وأكدت تحليلات سابقة أن الانتقال إلى معمارية 2 نانومتر قد يحقق مكاسب تصل إلى نحو 15٪ في الأداء و30٪ في كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق، وهو ما يعني أن البطارية الأكبر لن تكون العامل الوحيد في تحسين زمن التشغيل، بل ستُدعَم كذلك من المعالج الأكثر توفيرًا للطاقة.

مودم C2 جديد من أبل بدل مودم كوالكوم

وأوضحت 9to5Mac أن أبل تستعد أيضًا للاستغناء عن مودم كوالكوم والانتقال إلى مودم 5G من تطويرها يحمل اسم C2 في سلسلة iPhone 18 Pro، بعد أن حققت مودمات C1 وC1X تحسنًا ملحوظًا في كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة السابقة التي استخدمتها.​

وأشارت المنصة إلى أن المودم الجديد يُعد جزءًا أساسيًا من معادلة توفير الطاقة، إذ إن الاتصال الخلوي وشبكات الجيل الخامس من أكثر العناصر استهلاكًا للبطارية، وبالتالي فإن تحسين كفاءة المودم يمكن أن ينعكس مباشرة على زمن الاستخدام الفعلي خاصة في تصفح الإنترنت والبث وتشغيل التطبيقات المعتمدة على الشبكة.

تصميم أكثر سُمكًا قليلًا لاستيعاب البطارية

وأكدت Forbes أن التسريبات تتوقع زيادة طفيفة في سماكة هيكل iPhone 18 Pro Max (وربما iPhone 18 Pro أيضًا) من أجل إتاحة مساحة أكبر لاحتواء البطارية الجديدة، في خطوة تشبه ما فعلته أبل تدريجيًا في الأجيال الأخيرة من أجل تحسين عمر البطارية على حساب النحافة القصوى للجهاز.​​

وأوضحت التقارير أن هذا التعديل في التصميم يهدف إلى توفير توازن بين القدرة على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المحلية (Apple Intelligence) وقوة الأداء، وبين الحفاظ على حرارة مقبولة للجهاز مع إطالة زمن التشغيل، خاصة في المهام الثقيلة مثل الألعاب واستخدام الكاميرا لفترات طويلة.​​

توقعات بزمن التشغيل

أشارت تسريبات نقلتها PhoneArena إلى أن الجمع بين البطارية الأكبر، ومعالج A20 Pro، ومودم C2 قد يرفع زمن التشغيل المعلن رسميًا لآيفون 18 برو ماكس إلى مستويات قياسية تتجاوز ما يقدمه iPhone 17 Pro Max، مع حديث بعض المسربين عن إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 ساعة تشغيل في بعض سيناريوهات الاستخدام القياسي.​​

وأكدت التقارير في الوقت نفسه أن كل هذه المعلومات لا تزال ضمن إطار التسريبات والتقديرات المبنية على مصادر من سلاسل التوريد، مع ترجيح كشف الصورة النهائية لعمر البطارية رسميًا في سبتمبر 2026 إذا التزمت أبل بجدولها المعتاد لإطلاق سلسلة iPhone 18.