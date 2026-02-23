قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 18 برو في طريقه لرفع عمر البطارية إلى مستوى غير مسبوق

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

كشفت منصات تقنية من بينها Forbes و9to5Mac أن تسريبات جديدة تشير إلى أن أبل تستعد لتقديم قفزة كبيرة في عمر البطارية مع سلسلة iPhone 18 Pro، من خلال الجمع بين بطارية أكبر ومعالج جديد أكثر كفاءة ومودم شبكات موفّر للطاقة.

وأوضحت التقارير أن التسريبات القادمة من سلسلة التوريد تتحدث عن بطارية بسعة قد تصل إلى 5200 ملّي أمبير في iPhone 18 Pro Max، وهي أكبر سعة تُسجَّل في تاريخ هواتف آيفون حتى الآن، مع ترجيح حصول iPhone 18 Pro الأصغر على زيادة ملحوظة هي الأخرى مقارنة بالجيل الحالي.

معالج A20 Pro بدقة تصنيع 2 نانومتر

وأشارت 9to5Mac إلى أن جانبًا مهمًا من هذه القفزة المتوقعة في عمر البطارية يعود إلى معالج أبل الجديد A20 Pro، المتوقع تصنيعه بدقة 2 نانومتر لدى TSMC بدل دقة 3 نانومتر الحالية في A19، ما يتيح نظريًا أداء أعلى مع استهلاك طاقة أقل.

وأكدت تحليلات سابقة أن الانتقال إلى معمارية 2 نانومتر قد يحقق مكاسب تصل إلى نحو 15٪ في الأداء و30٪ في كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق، وهو ما يعني أن البطارية الأكبر لن تكون العامل الوحيد في تحسين زمن التشغيل، بل ستُدعَم كذلك من المعالج الأكثر توفيرًا للطاقة.

مودم C2 جديد من أبل بدل مودم كوالكوم

وأوضحت 9to5Mac أن أبل تستعد أيضًا للاستغناء عن مودم كوالكوم والانتقال إلى مودم 5G من تطويرها يحمل اسم C2 في سلسلة iPhone 18 Pro، بعد أن حققت مودمات C1 وC1X تحسنًا ملحوظًا في كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة السابقة التي استخدمتها.​

وأشارت المنصة إلى أن المودم الجديد يُعد جزءًا أساسيًا من معادلة توفير الطاقة، إذ إن الاتصال الخلوي وشبكات الجيل الخامس من أكثر العناصر استهلاكًا للبطارية، وبالتالي فإن تحسين كفاءة المودم يمكن أن ينعكس مباشرة على زمن الاستخدام الفعلي خاصة في تصفح الإنترنت والبث وتشغيل التطبيقات المعتمدة على الشبكة.

تصميم أكثر سُمكًا قليلًا لاستيعاب البطارية

وأكدت Forbes أن التسريبات تتوقع زيادة طفيفة في سماكة هيكل iPhone 18 Pro Max (وربما iPhone 18 Pro أيضًا) من أجل إتاحة مساحة أكبر لاحتواء البطارية الجديدة، في خطوة تشبه ما فعلته أبل تدريجيًا في الأجيال الأخيرة من أجل تحسين عمر البطارية على حساب النحافة القصوى للجهاز.​​

وأوضحت التقارير أن هذا التعديل في التصميم يهدف إلى توفير توازن بين القدرة على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المحلية (Apple Intelligence) وقوة الأداء، وبين الحفاظ على حرارة مقبولة للجهاز مع إطالة زمن التشغيل، خاصة في المهام الثقيلة مثل الألعاب واستخدام الكاميرا لفترات طويلة.​​

توقعات بزمن التشغيل 

أشارت تسريبات نقلتها PhoneArena إلى أن الجمع بين البطارية الأكبر، ومعالج A20 Pro، ومودم C2 قد يرفع زمن التشغيل المعلن رسميًا لآيفون 18 برو ماكس إلى مستويات قياسية تتجاوز ما يقدمه iPhone 17 Pro Max، مع حديث بعض المسربين عن إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 ساعة تشغيل في بعض سيناريوهات الاستخدام القياسي.​​

وأكدت التقارير في الوقت نفسه أن كل هذه المعلومات لا تزال ضمن إطار التسريبات والتقديرات المبنية على مصادر من سلاسل التوريد، مع ترجيح كشف الصورة النهائية لعمر البطارية رسميًا في سبتمبر 2026 إذا التزمت أبل بجدولها المعتاد لإطلاق سلسلة iPhone 18.

iPhone 18 Pro iPhone iPhone 18 سلسلة iPhone 18 Pro هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

البرهان: مستمرون في معركة الكرامة حتى دحر الميليشيا الإرهابية المتمردة

السودان

ردا على مستشار البيت الأبيض.. السودان يرفض أي مقترحات لاتراعي مصالح البلاد

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد