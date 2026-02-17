بسعر مفاجأة.. أبل تطلق جهاز MacBook اقتصادي بشاشة 12.9 بوصة

تُحضّر آبل أخيرًا لجهاز ماك بوك بسعر أقل، وتشير تفاصيل جديدة إلى أنه لن يكون مجرد نسخة مُخفّضة من ماك بوك إير.

وفقًا لمارك جورمان من بلومبيرج، تعمل الشركة على طراز أكثر اقتصادية من المتوقع طرحه في مارس 2026 تقريبًا

وتشير الشائعات إلى أن سعره سيتراوح بين 599 دولارًا و 799 دولارًا، مما سيضعه في مرتبة أدنى من تشكيلة MacBook Air الحالية وأقرب إلى فئة Chromebook.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل جهاز MacBook الجديد بشريحة من سلسلة A، ويُقال إنها نفس شريحة Apple A18 Pro المستخدمة في iPhone 16 Pro مما يعد تحولاً جذرياً في استراتيجية Apple لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ومن المتوقع أن يُؤدي A18 Pro المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات، والكتابة، والمهام الإنتاجية البسيطة بسلاسة.

وتشير الشائعات إلى شاشة IPS بحجم 12.9 بوصة تقريباً، بمستويات سطوع مناسبة للاستخدام الداخلي، ولكنها على الأرجح لن تُضاهي الهواتف الرائدة.



ويعد الأهم من ذلك، أن يظل الهيكل مصنوعًا من الألومنيوم ولعلّ أكثر الشائعات إثارةً للاهتمام تتعلق بالألوان. يُقال إنّ آبل تختبر ألوانًا فاتحة وجذابة، تشمل الأصفر والأخضر والأزرق والوردي، إلى جانب الفضي والرمادي الداكن.

ميزات جهاز MacBook Air

إذا صحّت هذه الشائعات، فسيكون هذا التشكيل الأكثر تنوعًا في ألوان أجهزة ماك بوك منذ سنوات. وهذا التوجه منطقيّ إذا كان الطلاب هم الجمهور المستهدف الرئيسي فهم الذين يحتاجون بشكل أساسي إلى جهاز موثوق للاستخدام اليومي. كما أنه سيساعد آبل على المنافسة بشكل مباشر مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز للمبتدئين في قطاع التعليم والأسواق الناشئة.

لا تزال هناك الكثير من الميزات المجهولة مثل عمر البطارية، واختيار المنافذ، ومستويات التخزين، وكيف سيتم ضبط نظام macOS لشريحة من سلسلة A في شكل كمبيوتر محمول.

لكن إذا تمكنت شركة آبل من تقديم أداء قوي وتصميم مألوف وسعر دخول أقل، فقد يصبح هذا الجهاز هو جهاز ماك الأكثر سهولة في الوصول إليه من الشركة منذ سنوات.