قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة.. أبل تطلق جهاز MacBook اقتصادي بشاشة 12.9 بوصة

جهاز ماك بوك
جهاز ماك بوك
لمياء الياسين

تُحضّر آبل أخيرًا لجهاز ماك بوك بسعر أقل، وتشير تفاصيل جديدة إلى أنه لن يكون مجرد نسخة مُخفّضة من ماك بوك إير. 

وفقًا لمارك جورمان من بلومبيرج، تعمل الشركة على طراز أكثر اقتصادية من المتوقع طرحه في مارس 2026 تقريبًا
وتشير الشائعات إلى أن سعره سيتراوح بين 599 دولارًا و 799 دولارًا، مما سيضعه في مرتبة أدنى من تشكيلة MacBook Air الحالية وأقرب إلى فئة Chromebook.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل جهاز MacBook الجديد بشريحة من سلسلة A، ويُقال إنها نفس شريحة Apple A18 Pro المستخدمة في iPhone 16 Pro مما يعد تحولاً جذرياً في استراتيجية Apple لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

MacBook Air

MacBook Air

ومن المتوقع أن يُؤدي  A18 Pro المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات، والكتابة، والمهام الإنتاجية البسيطة بسلاسة.

 وتشير الشائعات إلى شاشة IPS بحجم 12.9 بوصة تقريباً، بمستويات سطوع مناسبة للاستخدام الداخلي، ولكنها على الأرجح لن تُضاهي الهواتف الرائدة.
 

ويعد الأهم من ذلك، أن يظل الهيكل مصنوعًا من الألومنيوم ولعلّ أكثر الشائعات إثارةً للاهتمام تتعلق بالألوان. يُقال إنّ آبل تختبر ألوانًا فاتحة وجذابة، تشمل الأصفر والأخضر والأزرق والوردي، إلى جانب الفضي والرمادي الداكن. 

ميزات جهاز MacBook Air 

إذا صحّت هذه الشائعات، فسيكون هذا التشكيل الأكثر تنوعًا في ألوان أجهزة ماك بوك منذ سنوات. وهذا التوجه منطقيّ إذا كان الطلاب هم الجمهور المستهدف الرئيسي فهم الذين يحتاجون بشكل أساسي إلى جهاز موثوق للاستخدام اليومي. كما أنه سيساعد آبل على المنافسة بشكل مباشر مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز للمبتدئين في قطاع التعليم والأسواق الناشئة.

لا تزال هناك الكثير من الميزات المجهولة مثل عمر البطارية، واختيار المنافذ، ومستويات التخزين، وكيف سيتم ضبط نظام macOS لشريحة من سلسلة A في شكل كمبيوتر محمول.

لكن إذا تمكنت شركة آبل من تقديم أداء قوي وتصميم مألوف وسعر دخول أقل، فقد يصبح هذا الجهاز هو جهاز ماك الأكثر سهولة في الوصول إليه من الشركة منذ سنوات.

جهاز MacBook جهاز MacBook اقتصادي آبل iPhone 16 Pro جهاز ماك بوك أجهزة ماك Chromebook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

ضمن «مبادرة صحح مفاهيمك».. وزارة الأوقاف تعقد ندوة توعوية بجامعة قنا حول التماسك الأسري

دعاء آخر يوم في شعبان

دعاء آخر يوم فى شعبان .. اللهم تقبله منا وسلمنا إلى رمضان

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول رمضان

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد