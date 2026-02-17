تقرير أوزبكي : استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025

كشف تقرير مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية في أوزبكستان عن استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025 بمتوسط سنوي قدره 57 نقطة، مما يشير إلى بيئة أعمال مواتية بشكل عام في أوزبكستان.

وأشار التقرير - الذي وزعته سفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم - أن بيئة الأعمال سجلت تحسينات في عام 2025 من المنظور القطاعي.

وذكر أن مؤشر قطاع الخدمات بلغ 58 نقطة، مسجلا زيادة قدرها 7ر14 % وفي قطاع البناء 57 نقطة بزيادة قدرها 2ر14 % وقطاع الصناعة 54 نقطة بزيادة قدرها 8ر6 % بينما بقى مؤشر قطاع الزراعة ثابتا عند 56 نقطة.

وأفاد بأن توقعات قطاع الأعمال فيما يتعلق بالتضخم وتقييمات السوق ظلت معتدلة في عام 2025، حيث توقعت الشركات ارتفاعا في الأسعار على المدى القريب بنسبة 23 % أي أقل بنقطتين مئويتين عن عام 2024 بينما توقع رواد الأعمال ارتفاعا في الأسعار ما بين 18% و27%، حيث بلغت ذروتها في أبريل، بينما سجلت أدنى مستوياتها في سبتمبر وديسمبر.

وأوضح التقرير أن مؤشر التوظيف في عام 2025 بلغ نحو 43 نقطة، أي بزيادة قدرها 12% وقد سجل أعلى معدل نمو في قطاع الخدمات بنسبة 14%، يليه قطاع البناء بنسبة 17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 7 % وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة 11 %.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد انخفاضا تدريجيا في العوائق التي تحول دون ممارسة الأعمال التجارية وقد أفاد 60 % من رواد الأعمال أنهم لم يواجهوا صعوبات في إدارة أعمالهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6 % مقارنة بعام 2024.