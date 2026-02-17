قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير أوزبكي: استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025

تقرير أوزبكي : استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025
تقرير أوزبكي : استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025
أ ش أ

كشف تقرير مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية في أوزبكستان عن استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025 بمتوسط سنوي قدره 57 نقطة، مما يشير إلى بيئة أعمال مواتية بشكل عام في أوزبكستان.

وأشار  التقرير - الذي وزعته سفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم - أن بيئة الأعمال سجلت تحسينات في عام 2025 من المنظور القطاعي.

وذكر أن مؤشر قطاع الخدمات بلغ 58 نقطة، مسجلا زيادة قدرها 7ر14 % وفي قطاع البناء 57 نقطة بزيادة قدرها 2ر14 % وقطاع الصناعة 54 نقطة بزيادة قدرها 8ر6 % بينما بقى مؤشر قطاع الزراعة ثابتا عند 56 نقطة.

وأفاد بأن توقعات قطاع الأعمال فيما يتعلق بالتضخم وتقييمات السوق ظلت معتدلة في عام 2025، حيث توقعت الشركات ارتفاعا في الأسعار على المدى القريب بنسبة 23 % أي أقل بنقطتين مئويتين عن عام 2024 بينما توقع رواد الأعمال ارتفاعا في الأسعار ما بين 18% و27%، حيث بلغت ذروتها في أبريل، بينما سجلت أدنى مستوياتها في سبتمبر وديسمبر.

وأوضح التقرير أن مؤشر التوظيف في عام 2025 بلغ نحو 43 نقطة، أي بزيادة قدرها 12% وقد سجل أعلى معدل نمو في قطاع الخدمات بنسبة 14%، يليه قطاع البناء بنسبة 17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 7 % وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة 11 %.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد انخفاضا تدريجيا في العوائق التي تحول دون ممارسة الأعمال التجارية وقد أفاد 60 % من رواد الأعمال أنهم لم يواجهوا صعوبات في إدارة أعمالهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6 % مقارنة بعام 2024.

مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية في أوزبكستان استقرار إيجابي في مناخ الأعمال المنظور القطاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة الكاثوليكية

افتتاح ندوة الكهنة والرهبان والراهبات بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

مناسبة خير وسلام..الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

الجمعية العمومية للنقل البري

أراض ومبان.. المركزي للمحاسبات يوجه النقل البري بتسجيل أصول بـ 30 مليون

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد