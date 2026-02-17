قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
شوبير يفتح النار على الاتحاد الإفريقي: سرعة قرار الـ كاف ضد الأهلي غير معتادة
الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 140 بمساعدات طبية وغذائية ضخمة
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
رشا عوني

قبل اول ايام رمضان، يبحث المواطنون بشكل كبير عن أسعار الفراخ اليوم وسعر كيلو البانيه وسعر كيلو الفراخ البيضاء، حيث تستقر أسعار الدواجن بالأسواق بشكل نسبي خلال الايام الأخيرة بالتزامن مع شهر رمضان. 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 فبراير وفقاً لبورصة الدواجن ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 90 : 91 جنيهًا للكيلو، بالمزرعة ،لتباع فى الأسواق من 100: 101 جنيهًا

سعر الفراخ البلدي اليوم 

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، تراوح في الأسواق والمحال التجارية بين 100 و130 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة وجودة المعروض، مع استمرار الإقبال عليها من شريحة كبيرة من المستهلكين.

سعر الفراخ الساسو اليوم 

تراوحت أسعار الدواجن  الساسو بين 110 و 111 جنيهات للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 120 و 121 جنيهًا للكيلو .

سعر البانيه اليوم 

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 220 و240 جنيا حسب المنطقة السكنية .

سعر البيض اليوم 

 وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا في أسواق الجملة، بينما وصل سعره إلى 130 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 120 جنيهًا في الجملة، ليتراوح سعره في الأسواق بين 130 و135 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ اليوم اسعار البانيه اليوم سعر الفراخ البلدي أسعار الفراخ قبل رمضان

