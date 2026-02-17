البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان

قبل اول ايام رمضان، يبحث المواطنون بشكل كبير عن أسعار الفراخ اليوم وسعر كيلو البانيه وسعر كيلو الفراخ البيضاء، حيث تستقر أسعار الدواجن بالأسواق بشكل نسبي خلال الايام الأخيرة بالتزامن مع شهر رمضان.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 فبراير وفقاً لبورصة الدواجن ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 90 : 91 جنيهًا للكيلو، بالمزرعة ،لتباع فى الأسواق من 100: 101 جنيهًا

سعر الفراخ البلدي اليوم

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، تراوح في الأسواق والمحال التجارية بين 100 و130 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة وجودة المعروض، مع استمرار الإقبال عليها من شريحة كبيرة من المستهلكين.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الساسو بين 110 و 111 جنيهات للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 120 و 121 جنيهًا للكيلو .

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 220 و240 جنيا حسب المنطقة السكنية .

سعر البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا في أسواق الجملة، بينما وصل سعره إلى 130 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 120 جنيهًا في الجملة، ليتراوح سعره في الأسواق بين 130 و135 جنيهًا.