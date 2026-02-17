هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس 

سؤال يتردد كثيرًا بين النساء والرجال على حد سواء:

هل البقاء وحيدة أخطر نفسيًا من الاستمرار في زواج فاشل؟

الخوف من الوحدة يدفع كثيرين لتحمل علاقة غير صحية، بينما يرى آخرون أن أي علاقة، حتى لو كانت مرهقة، أفضل من العيش بمفردهم. لكن ماذا يقول علم النفس فعلًا؟

أوضح الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تفسير هذا السؤل وهو هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟

وقال: أولًا ماذا تعني الوحدة فعلًا؟

الوحدة ليست مجرد العيش بمفردك.

قد تكونين متزوجة وتشعرين بوحدة قاسية، وقد تعيشين بمفردك وتشعرين بالسلام والرضا.

علم النفس يفرّق بين:

العزلة الاجتماعية قلة العلاقات

الوحدة العاطفية غياب الشعور بالاحتواء

النوع الثاني هو الأخطر، لأنه يرتبط بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس.

ماذا يحدث في الزواج الفاشل؟

الزواج الفاشل ليس مجرد خلافات عادية، بل نمط مستمر من:

الإهمال العاطفي

التقليل أو الانتقاد الدائم

غياب الحوار

انعدام الدعم النفسي

توتر مزمن داخل المنزل

العيش في بيئة مشحونة باستمرار يضع الجسم في حالة "استنفار" نفسي، ما يرفع هرمون التوتر (الكورتيزول)، ويؤثر على النوم، والمزاج، وحتى الصحة الجسدية.

أيهما أخطر على الصحة النفسية؟

الدراسات النفسية تشير إلى أن العلاقات السامة قد تكون أكثر ضررًا من الوحدة المستقرة.

السبب بسيط:

الوحدة قد تكون مؤلمة، لكنها واضحة ويمكن التعامل معها ببناء شبكة دعم أو تطوير الذات.

أما الزواج الفاشل، فيخلق تناقضًا داخليًا مستمرًا بين الرغبة في الأمان والخوف من المواجهة أو الانفصال.

هذا الصراع الداخلي يستهلك طاقة نفسية هائلة.

لماذا يخاف كثيرون من الوحدة أكثر من الزواج الفاشل؟

هناك عدة أسباب نفسية واجتماعية:

الخوف من نظرة المجتمع

الاعتياد على الروتين حتى لو كان مؤلمًا

التعلق العاطفي رغم الأذى

الخوف من المجهول

ضعف تقدير الذات

أحيانًا لا يكون الشخص متمسكًا بالعلاقة، بل خائفًا من الفراغ بعدها.

متى تكون الوحدة خيارًا صحيًا؟

الوحدة تصبح صحية عندما تكون:

مرحلة لإعادة بناء النفس

فرصة لاكتشاف الهوية بعيدًا عن الصراعات

مساحة للهدوء النفسي

بداية لتعلم الحدود الصحية

الوحدة الواعية قد تعيد لكِ ثقتك بنفسك، وتمنحك قدرة أفضل على اختيار علاقة متوازنة مستقبلًا.

ومتى يكون الزواج الفاشل أكثر خطورة؟

يصبح أكثر ضررًا عندما يتضمن:

إساءة نفسية أو لفظية

تلاعب عاطفي مستمر

فقدان كامل للثقة

شعور دائم بعدم الأمان

في هذه الحالات، لا يكون الخطر في البقاء وحيدة، بل في البقاء داخل بيئة تضعفك يومًا بعد يوم.

هل كل زواج صعب يعني فشلًا؟