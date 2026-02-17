القنوات الناقلة لمسلسل على قد الحب في رمضان 2026

يدخل مسلسل «على قد الحب» سباق دراما رمضان 2026 بخطة عرض واسعة تعكس حجم الرهان على العمل، حيث يُعرض عبر شبكة CBC وCBC دراما، ومنصة Watch It، إضافة إلى روتانا دراما، وLBCI، وشبكة OSN، وقناة الفجيرة، و Zee Alwan، ما يمنحه انتشارًا عربيًا واسعًا.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويجمع في بطولته كلاً من نيللي كريم وشريف سلامة، ونخبة من النجوم بينهم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني .

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

وينتمي «على قد الحب» إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويُراهن على ثنائية نيللي كريم وشريف سلامة في تقديم قصة إنسانية تعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل القريبة من الجمهور.

ومع هذا الانتشار الكبير وتنوع منصات العرض، يبدو المسلسل مرشحًا ليكون أحد أبرز أعمال الموسم الرمضاني المقبل، سواء من حيث الجودة الفنية أو حجم التفاعل الجماهيري المتوقع.