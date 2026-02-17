قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلًا من الأخصائية الاجتماعية، والمدير السابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة التأديبية، لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تعرض تلميذ بالمدرسة للتحرش الجنسي على يد تلميذ آخر داخل مقر المدرسة، أثناء اليوم الدراسي.

كانت النيابة الإدارية بمنيا القمح، تلقت شكوى من والدة أحد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية - الصف الثاني الابتدائي - والتي تتضرر فيها من تكرار تعرض نجلها للتحرش الجنسي من قِبَل أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة - وتقاعس المختصين بالمدرسة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام صبري، تحت إشراف المستشار طه حسين مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذ– مقدمة الشكوى - والتي قررت تعرض نجلها للتحرش الجنسي باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل مقر المدرسة، خلال اليوم الدراسي، على يد تلميذ آخر بذات المدرسة بالصف السادس الابتدائي، بأن تتبع الأخير نجلها أثناء ذهابه إلى دورة المياه وباغته بغلق الباب من الداخل عنوة، والتحرش به جنسيًا، مهددًا إياه بالانتقام إذا أفصح عن فعلته، وعند اتصال علمها بالواقعة قامت بالتوجه للمدرسة للإبلاغ عن الواقعة، وقام نجلها بالتعرف على التلميذ مرتكب الفعل، ليخبرها مدير المدرسة  بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب وفصله من المدرسة، إلا أن ذلك لم يحدث وفوجئت أن نجلها يخبرها عن تكرار نفس الفعل معه مرة أخرى من ذات التلميذ وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، فقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر إداري بالواقعة.

كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وأمرت بتشكيل لجنة من قسم التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، والتي انتهت إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعمل إجراءات صورية سترًا لتقاعسهم عن واجبهم الوظيفي غير عابئين بمسئولياتهم تجاه حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وكشفت التحقيقات عن تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة، حال اتصال علمها بواقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له نجل الشاكية على يد أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة، واصطنعت – في محاولة منها لستر ذلك التقاعس - عددًا من المستندات والتوقيعات المنسوبة للمسئولين بالمدرسة بالمخالفة للحقيقة، شملت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، وخطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي، وقرار فصله لمدة ١٥ يومًا، دون أن تتخذ الإجراءات المقررة حيال إخطار الجهات المعنية بقرار الفصل المزعوم؛ مما ترتب عليه استمرار حضور التلميذ المعتدي بالمدرسة.

وتقاعس مدير المدرسة عن اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حال اتصال علمه بالواقعة.، بل واعتماده محضر صوري لاجتماع لجنة الحماية المدرسية بخاتمه الخاص بما يفيد اجتماع لجنة الحماية بالمدرسة والانتهاء إلى فصل التلميذ المعتدي لمدة ١٥ يومًا بالمخالفة للحقيقة؛ وهو ما ترتب عليه استمرار حضور التلميذ المعتدي للمدرسة.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهمان، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق وافق المستشار محمد عبد العزيز - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد فتوح، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية اتخاذ ما يلزم نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية ودورات المياه، ومداخل المباني، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.
 

النيابة الإدارية تحرش تحرش تلميذ مدرسة ابتدائي المحاكمة التأديبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

ترامب يلوح بدور حاسم في مفاوضات إيران| بهذه الشروط

ترامب يلوح بدور حاسم في مفاوضات إيران| بهذه الشروط

صورة أرشيفية

ضبط عاملة بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز مسنه بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بزفتي| القصة الكاملة

صورة أرشيفية

الدستورية العليا تُسقط قرار تعديل جداول المخدرات.. خبير قانوني يكشف تداعيات الحكم على القضايا والأحكام الباتة

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد