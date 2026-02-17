صراع الأرقام يتصدر موسم 2026.. قائمة أقوى 10 أجنحة في إنجلترا

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز تطورا تكتيكيا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بعدما تحول دور الجناح من لاعب يلتزم بالخط إلى عنصر هجومي متكامل يجمع بين التسجيل وصناعة اللعب.

وبين ثبات وتألق محمد صلاح وذكاء بوكايو ساكا، والصعود القوي لـ أنطوان سيمينيو، أصبحت الأجنحة عنصر الحسم في كثير من المباريات.

سيمينيو في الصدارة

ووفقا لتقرير شبكة سبورتس دنيا، يتصدر أنطوان سيمينيو جناح مانشستر سيتي قائمة أفضل الأجنحة في موسم 2025-2026 من حيث التأثير والأرقام بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته في المراوغة، وقدرته على صناعة الفرص وإنهاء الهجمات بكفاءة.

سيمينيو

محمد صلاح.. قيمة ثابتة

وأشادت الشبكة بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مؤكدة أنه لا يزال أحد أعظم الأجنحة في تاريخ المسابقة، نظرًا لثبات مستواه وقدرته الدائمة على حسم المباريات.

وكان صلاح قد قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري في موسم 2024-2025 بعد تسجيله 29 هدفًا وصناعته 18 تمريرة حاسمة دون أن يغيب عن أي مباراة، قبل أن يواصل تألقه هذا الموسم رغم غيابه عن بعض اللقاءات بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025، ليؤكد استمرار تأثيره الكبير.

محمد صلاح

معايير اختيار الأفضل

استند تصنيف أفضل أجنحة الدوري لعام 2026 إلى عدة عوامل، أبرزها: عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة ومعدل صناعة الفرص لكل 90 دقيقة والتأثير في المباريات الكبرى والأداء الفردي والجوائز.

أفضل 10 أجنحة في الدوري الإنجليزي 2026

أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي

برايان مبويمو – مانشستر يونايتد

بوكايو ساكا – أرسنال

محمد صلاح – ليفربول

لياندرو تروسارد – أرسنال

كودي جاكبو – ليفربول

جارود بوين – وست هام

جيريمي دوكو – مانشستر سيتي

هاري ويلسون – فولهام

كاورو ميتوما – برايتون

ويؤكد هذا الترتيب أن مركز الجناح في الدوري الإنجليزي لم يعد دورا تقليديا، بل أصبح محورا رئيسيًا في صناعة الفارق الهجومي وصياغة نتائج المباريات.