قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ساعات ويبدأ شهر رمضان 2026 .. أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق والمعارض

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026 بعد ساعات قليلة، شهدت محركات البحث واهتمام المواطنين ارتفاعًا ملحوظًا لمعرفة أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومعرض "أهلاً رمضان"، وسط توقعات بطرح منتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية في هذا الشهر الكريم.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

الفواكه المجففة:

تين مدور الأمراء: 100 جنيه

تين مدور السعيد الجديد: 120 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 4): 400 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 8): 300 جنيه

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيه

جوز هند خشن نصف دسم: 160 جنيه

المكسرات:

عين جمل قلب أرباع: 480 جنيه

عين جمل أنصاف إكسترا: 530 جنيه

بندق حصى أمريكي: 300 جنيه

لوز حصى أمريكي: 300 جنيه

الفواكه الأخرى:

تمر هندي السلام: 45 جنيه

كركديه العالمية: 180 جنيه

خروب قبرصي قرون إكسترا: 180 جنيه

بلح نعمة (700 جرام): 43 جنيه

أسعار الياميش في معرض “أهلاً رمضان”

المكسرات والبلح:

بلح أسكوتي (500 جرام): 20 جنيه

بلح أسواني (500 جرام): 25 جنيه

بلح مجدول (500 جرام): 30 جنيه

الفواكه المجففة:

جوز الهند (كيلو): 150 جنيه

الزبيب (كيلو): 170 جنيه

الفول السوداني (كيلو): 140 جنيه

المشمشية (كيلو): 200 جنيه

القراصيا (كيلو): 220 جنيه

أسعار الياميش لعام 2026 وفق النوع والجودة

قمر الدين المصري: من 25 جنيهًا

الفستق المحمص: يصل إلى 282 جنيهًا

الزبيب الأبيض: 80 جنيه للكيلو

الزبيب الأحمر: 68 جنيه للكيلو

الزبيب الأسود: 100 جنيه للكيلو

الكاجو المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

الفستق الجامبو: 1218 جنيهًا للكيلو

اللوز المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

البلح: يتراوح بين 25 و 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة

نصائح لاختيار الياميش بأسعار مناسبة

المقارنة بين أسعار المجمعات والمعارض للحصول على أفضل العروض.

تحديد الكميات الفعلية المطلوبة لتجنب الإسراف، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض المكسرات مثل الفستق المقشر الذي يصل إلى 2900 جنيه للكيلو.

الاعتماد على المنتجات المحلية لتوفير التكاليف، فمثلًا الزبيب هذا العام إنتاج محلي بالكامل بأسعار تتراوح بين 200 و250 جنيهًا، مقارنة بـ350-400 جنيه العام الماضي.

أكد عبد الفتاح رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن:أسعار ياميش رمضان هذا العام أقل من العام الماضي.

زيادة الأسعار متواجدة فقط في البندق والمشمش وجوز الهند نتيجة ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.

الاستهلاك هذا العام أقل بنسبة 25-30٪، حيث أن الأجيال الجديدة لا تميل لتناول الياميش التقليدي.

شهر رمضان 2026 أسعار الياميش أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

حسين فهمي

بيان توضيحي من الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

فاروق عطية

وفاة السيناريست فاروق عطية

الفنانة التونسية عفاف بن محمود

عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد