ساعات ويبدأ شهر رمضان 2026 .. أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق والمعارض

مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026 بعد ساعات قليلة، شهدت محركات البحث واهتمام المواطنين ارتفاعًا ملحوظًا لمعرفة أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومعرض "أهلاً رمضان"، وسط توقعات بطرح منتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية في هذا الشهر الكريم.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

الفواكه المجففة:

تين مدور الأمراء: 100 جنيه

تين مدور السعيد الجديد: 120 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 4): 400 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 8): 300 جنيه

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيه

جوز هند خشن نصف دسم: 160 جنيه

المكسرات:

عين جمل قلب أرباع: 480 جنيه

عين جمل أنصاف إكسترا: 530 جنيه

بندق حصى أمريكي: 300 جنيه

لوز حصى أمريكي: 300 جنيه

الفواكه الأخرى:

تمر هندي السلام: 45 جنيه

كركديه العالمية: 180 جنيه

خروب قبرصي قرون إكسترا: 180 جنيه

بلح نعمة (700 جرام): 43 جنيه

أسعار الياميش في معرض “أهلاً رمضان”

المكسرات والبلح:

بلح أسكوتي (500 جرام): 20 جنيه

بلح أسواني (500 جرام): 25 جنيه

بلح مجدول (500 جرام): 30 جنيه

الفواكه المجففة:

جوز الهند (كيلو): 150 جنيه

الزبيب (كيلو): 170 جنيه

الفول السوداني (كيلو): 140 جنيه

المشمشية (كيلو): 200 جنيه

القراصيا (كيلو): 220 جنيه

أسعار الياميش لعام 2026 وفق النوع والجودة

قمر الدين المصري: من 25 جنيهًا

الفستق المحمص: يصل إلى 282 جنيهًا

الزبيب الأبيض: 80 جنيه للكيلو

الزبيب الأحمر: 68 جنيه للكيلو

الزبيب الأسود: 100 جنيه للكيلو

الكاجو المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

الفستق الجامبو: 1218 جنيهًا للكيلو

اللوز المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

البلح: يتراوح بين 25 و 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة

نصائح لاختيار الياميش بأسعار مناسبة

المقارنة بين أسعار المجمعات والمعارض للحصول على أفضل العروض.

تحديد الكميات الفعلية المطلوبة لتجنب الإسراف، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض المكسرات مثل الفستق المقشر الذي يصل إلى 2900 جنيه للكيلو.

الاعتماد على المنتجات المحلية لتوفير التكاليف، فمثلًا الزبيب هذا العام إنتاج محلي بالكامل بأسعار تتراوح بين 200 و250 جنيهًا، مقارنة بـ350-400 جنيه العام الماضي.

أكد عبد الفتاح رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن:أسعار ياميش رمضان هذا العام أقل من العام الماضي.

زيادة الأسعار متواجدة فقط في البندق والمشمش وجوز الهند نتيجة ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.

الاستهلاك هذا العام أقل بنسبة 25-30٪، حيث أن الأجيال الجديدة لا تميل لتناول الياميش التقليدي.