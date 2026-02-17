الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

يعد مشروب الكركدية من المشروبات الاساسية التى يتناولها الكثير من الاشخاص فى شهر رمضان ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد و اضرار تناول الكركديه وفقا لموقع هيلثى لاين.
فوائد الكركديه الساخن.
1- يعادل ضغط الددم المرتفع.
2- تنشيط القلب، وزيادة من سرعة الدورة الدمويّة.
3- تنشيط الدماغ والجهاز العصبيّ.
4- تسريع عمليّة الهضم.
5- تسكين آلام الدورة الشهريّة، وتخفيف آلامها.
6- قتل الميكروبات؛ كونه يمتازُ بخصائصَ حامضيّة.
7- مفيدٌ للراغبين في تخفيف الوزن؛ إذ يعطي شعوراً بالشبع وامتلاء المعدة.
فوائد الكركديه البارد..
1- منح الجسم شعوراً بالارتواء، والانتعاش، وعدم العطش لفترة زمنيّة طويلة.
2- تخفيض مستوى ضغط الددم.
3- تزيين مختلف أنواع الحلويات كالكيك..
4- تقليل الوزن.
5- تسهيل إدرار البول، مما يخلص الجسم من سمومه ويساعد على تصفية الكلى وتنقيتها..
.
اضـرار الكركديه..
1- يتسبب بخفض معدل ضغط الددم بشكل كبير، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لا يوجد عندهم مشـاكل ضغط مرتفع يحدث أن ينخفض ضغط الددم عندهم بشكل كبير مما يترتب عليه نتائج ضارة.
2- ينبّه عضلة القلب ويسرّعها، فإذا ما شرب منه الفرد كميات كبيرة فإن ذلك يتسبب بحدوث إجهاد في عضلة القلب الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث اضطـرابات في وظيفة القلب.