الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

يعد مشروب الكركدية من المشروبات الاساسية التى يتناولها الكثير من الاشخاص فى شهر رمضان ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد و اضرار تناول الكركديه وفقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد الكركديه الساخن.

1- يعادل ضغط الددم المرتفع.

2- تنشيط القلب، وزيادة من سرعة الدورة الدمويّة.

3- تنشيط الدماغ والجهاز العصبيّ.

4- تسريع عمليّة الهضم.

5- تسكين آلام الدورة الشهريّة، وتخفيف آلامها.

6- قتل الميكروبات؛ كونه يمتازُ بخصائصَ حامضيّة.

7- مفيدٌ للراغبين في تخفيف الوزن؛ إذ يعطي شعوراً بالشبع وامتلاء المعدة.

فوائد الكركديه البارد..

1- منح الجسم شعوراً بالارتواء، والانتعاش، وعدم العطش لفترة زمنيّة طويلة.

2- تخفيض مستوى ضغط الددم.

3- تزيين مختلف أنواع الحلويات كالكيك..

4- تقليل الوزن.

5- تسهيل إدرار البول، مما يخلص الجسم من سمومه ويساعد على تصفية الكلى وتنقيتها..

.

اضـرار الكركديه..

1- يتسبب بخفض معدل ضغط الددم بشكل كبير، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لا يوجد عندهم مشـاكل ضغط مرتفع يحدث أن ينخفض ضغط الددم عندهم بشكل كبير مما يترتب عليه نتائج ضارة.

2- ينبّه عضلة القلب ويسرّعها، فإذا ما شرب منه الفرد كميات كبيرة فإن ذلك يتسبب بحدوث إجهاد في عضلة القلب الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث اضطـرابات في وظيفة القلب.