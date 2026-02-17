قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجب الالتزام ببيان دار الإفتاء في استطلاع هلال رمضان؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، رداً على تساؤل حول مدى وجوب اتباع الجهات الرسمية في تحديد غرة شهر رمضان مقابل ادعاءات الأفراد برؤية الهلال، أن صيام رمضان فريضة ركنية ثبتت بالقرآن والسنة على كل مسلم مستطيع. 

وأكدت الدار أن دخول الشهر يتحقق شرعاً برؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو بإتمام العدة ثلاثين يوماً في حال تعذر الرؤية، استناداً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ».
وشددت الفتوى على أن ولي الأمر قد فوض مفتي الجمهورية رسمياً لإعلان رؤية الأهلة عبر لجان شرعية متخصصة، مؤكدة أن ما يصدر عنه يعد ملزماً للجميع ورافعاً لأي خلاف فقهي، تطبيقاً للقاعدة الأصولية "حكم الحاكم يرفع الخلاف". 

وحذرت الدار من اتباع الأفراد الذين يدعون رؤية الهلال بشكل منفرد بعيداً عن المؤسسة الرسمية، لما يسببه ذلك من بلبلة واضطراب في العبادات العامة، مشيرة إلى أن مذهب جماعة من الأئمة كأحمد والحسن البصري يرى أن المنفرد بالرؤية لا يصوم وحده بل مع جماعة الناس، وبالتالي فإن عدم صيام غيره بناءً عليه هو من باب أولى.

خطة دار الإفتاء في رمضان
وفي سياق آخر أعلنت دار الإفتاء المصرية عن خطتها في شهر رمضان المعظم لعام 1447 هجريًّا، التي تتضمَّن أنشطة دعوية وتوعوية وخدمات إفتائية مكثَّفة للجمهور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وتتضمَّن هذه الخطة نشاطًا مكثفًا إعلاميًّا لمفتي الجمهورية، من خلال العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية، تشمل برنامج "من مكارم الأخلاق" على إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج "اللهم أعنا" على راديو 9090 وبرنامج "نسمات ربانية" على إذاعة الشرق الأوسط، وبرنامج «اسأل المفتي» الذي يُعرض على قناة صدى البلد، وبرنامج "حديث المفتي"، الذي يُعرض على قنوات الشركة المتحدة "الناس" "Dmc " " إكسترا نيوز" "ON"، وبرنامج «مع فضيلة المفتي» الذي يُعرض على شاشات "التليفزيون المصري".

كما سيكون لفضيلة مفتي الجمهورية مجموعة من المقالات المتنوعة في مختلف الصحف الحكومية والخاصة.

وتتضمَّن الخطة الإعلامية بثًّا مباشرًا مشتركًا بين دار الإفتاء وجريدة الوطن من الأحد إلى الخميس الساعة ١٢ ظهرًا، وحلقات مصورة لجريدة الأهرام تُذاع على موقع الجريدة الرسمي، لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 

