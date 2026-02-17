قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السحور .. هل تتحقق السُنة بكوب من الماء فقط؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

قالت دار الإفتاء المصرية إن تناول الماء وحده في وقت السحور يكفي شرعًا لتحقيق سنة السحور ونيل بركته، وذلك ردًا على استفسار حول صحة الاكتفاء بالماء دون طعام قبل بدء الصيام.

 وأوضحت أن السحور يحصل بكل ما يتناوله الصائم من مأكولات أو مشروبات مباحة تعينه على الصيام، ولا يرتبط بنوع محدد من الطعام.

واستشهدت الدار بما رواه الصحابي أبو سعيد الخدري عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل، والذي يبين أن بركة السحور تتحقق حتى لو كان مجرد شرب الماء.

كما نقلت ما ذكره الفقيه الحنفي حسن الشرنبلالي في كتاب مراقي الفلاح حول استحباب السحور وأن البركة فيه تحصل ولو بأقل قدر من الطعام أو الشراب. 

وأشارت كذلك إلى ما أورده الفقيه المالكي الحطاب المالكي في كتاب مواهب الجليل من أن السحور يتحقق بالقليل والكثير وحتى بالماء فقط.

وتطرقت الدار إلى ما ذكره الفقيه الشافعي زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب من أن السحور سنة ثابتة سواء تحقق بالقليل أو الكثير من الطعام أو الشراب. 

كما نقلت عن الفقيه الحنبلي منصور البهوتي في كتاب شرح منتهى الإرادات تأكيده أن فضل السحور ينال حتى بمجرد الشرب.

وفي سياق أحكام الصيام، أكدت الدار اتفاق العلماء على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور، مستندة إلى ما قرره الفقيه المالكي ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، وما ذكره الفقيه الحنبلي المرداوي في كتاب الإنصاف بشأن استحباب الإفطار فور تحقق غروب الشمس.

كما أشارت إلى الحديث الذي رواه الصحابي أنس بن مالك حول بركة السحور، موضحة أن هذه البركة تشمل الاقتداء بالسنة، والتقوي على العبادة، وتحسين النشاط، وتقليل آثار الجوع، إضافة إلى استغلال الوقت في الذكر والدعاء، وهو ما شرحه ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري.

ونقلت كذلك ما أورده ابن المنذر في كتاب الإجماع من اتفاق العلماء على استحباب السحور. 

كما تناولت حكم ترك السحور أو تأخير الفطر بقصد كسر الشهوة، موضحة أنه لا يعد مكروهًا إذا لم يقترن باعتقاد أنه أفضل من السنة، مستندة إلى ما ذكره ابن ناجي التنوخي ناقلًا عن الباجي في شرح أحكام تعجيل الفطر.

السحور الصيام دار الإفتاء فقه الصيام أحكام الصيام الإفتاء حكم ترك السحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

حسين فهمي

بيان توضيحي من الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

فاروق عطية

وفاة السيناريست فاروق عطية

الفنانة التونسية عفاف بن محمود

عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد