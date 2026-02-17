حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس

كشف الفنان حمادة هلال عن كواليس مشاركة الفنان أحمد السقا كضيف شرف في مسلسل المداح.

وقال حمادة هلال في تصريحات تليفزيونية: قولتله إني عايزه معايا في المسلسل قالي أنا معاك في أي حاجة هاجيلك، وهو معروف عنه إنه أبو الجدعنة وصوّر معانا يوم كامل ومخدش ولا جنيه وماكنش عايز يسيب اللوكيشن من فرحته بينا.

أبطال المداح الجزء السادس

ويشارك في بطولة الجزء السادس نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، تامر شلتوت، علاء مرسي، طارق النهري، مفيد عاشور، حمزة العيلي، هلا السعيد، صفاء جلال، فاتن سعيد، عمرو عبد العزيز، خالد نور، أيمن عزب، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج صادق الصباح.

وكان الجزء الخامس قد شهد تطورات درامية لافتة، أبرزها عودة صابر من الموت، واستمراره في مواجهة قوى الجن، مع ظهور خصوم جدد تمثلوا في “بنات إبليس”، في صراع تصاعدت حدته مع تعقّد حياته الشخصية وتغير مسار أحداثه.