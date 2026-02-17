رانيا ياسين : الحمل منعني من المشاركة في همام في أمستردام و مرجان أحمد مرجان l خاص

حلت الفنانة رانيا محمود ياسين ضيفة علي موقع صدي البلد، في ندوة تم تكريمها فيها عن دورها في مسلسل بيت بابا.

وكشف رانيا محمود ياسين في الندوة عن سر إعتذارها عن عدد من الافلام السينمائية في بداية مشوارها الفني ومنها مرجان أحمد مرجان مع النجم عادل إمام، وفيلم همام في امستردام مع الفنان محمد هنيدي.

وقالت رانيا محمود ياسين: الحمل آنذاك منعني من المشاركة في فيلم مرجان أحمد مرجان، حيث كان سيتزامن بداية التصوير مع وضعي مولودي الثاني، وحين ابلغت الفنان الكبير عادل إمام هنئني ونصحني بالاستماع بتلك اللحظات الافضل في حياتي.

واستكملت رانيا محمود ياسين: نفس الامر كان قد سيق وتكرر معي حين كنت حامل في مولودي الاول وعرض علي فيلم همام في امستردام.