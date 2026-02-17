بعد فيلم 40 يوم.. إڤرام عوض: أعمالي المقبلة ستكون مختلفة وتحمل مفاجآت

يخوض الممثل المصري الأمريكي إڤرام عوض خلال الفترة المقبلة تجربتين جديدتين ستحمل الكثير من المفاجآت في عالم السينما عما قدمه من قبل وذلك بعد مشاركته في عدة أعمال فنية مميزة بمشواره الفني.

إڤرام عوض وتعاون مع مخرج عراقي

وأكد إڤرام عوض في تصريحات صحفية، أنه يحضر بالفترة المقبلة لفيلم سينمائي جديد مع المخرج العراقي فرانك جالبرت، لافتًا أن العمل سيكون مفاجأة ومختلف لما يتوفر فيه كل مقومات النجاح من كتابة سيناريو واختيار صناع العمل.

الانتهاء من «Round Trip»

وأشار إڤرام إلى أنه انتهى من تصوير سابقًا من جميع مشاهده ضمن فيلم «Round Trip»، الذي يجمعه مع نخبة من مواهب من جنسيات مختلفة تحت قيادة المخرج ياسر نبيل، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور الفترة المقبلة.

إڤرام عوض ومشاركة درامية جديدة

ونوه إڤرام عوض بمشاركته في مسلسل «Kat On The Loose» سابقاً على حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وكشف أنه انتهى من تصوير أحد حلقات العمل مع الممثلة الإسبانية الأمريكية Kat zammuto.

عرض «40 يوم» في الأقصر

وبالنسبة اختيار فيلمه «40 يوم» كعرض أول في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالدورة المقبلة، أعرب إڤرام عن سعادته بهذه الخطوة التي ستمثل فارقاً في مشواره الفني، متشوقاً لمعرفة رأي الجمهور بالعمل بعد عرضه في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية والعالمية، موجهاً الشكر لإدارة المهرجان السيناريست سيد فؤاد والسيدة عزة الحسيني على دعمهم.

مشوار فني بين مصر وأمريكا

يذكر أن إڤرام عوض فنان من أصول مصرية وسافر إلى أمريكا وتخرج من نيويورك فيلم أكاديمي لصناعة السينما، ولعب عددا منّ الأدوار داخل مصر أبرزها فيلم أصل الحكاية بطولة الفنانة شيري عادل وأيضا شارك في فيلم نادية مع المخرجة الفلسطينية نور البرغوتي وحصل العمل على العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية وغيرها من الأعمال.