امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
فن وثقافة

بعد فيلم 40 يوم.. إڤرام عوض: أعمالي المقبلة ستكون مختلفة وتحمل مفاجآت

اڤرام عزض
اڤرام عزض

يخوض الممثل المصري الأمريكي إڤرام عوض خلال الفترة المقبلة تجربتين جديدتين ستحمل الكثير من المفاجآت في عالم السينما عما قدمه من قبل وذلك بعد مشاركته في عدة أعمال فنية مميزة بمشواره الفني.

إڤرام عوض وتعاون مع مخرج عراقي

وأكد إڤرام عوض في تصريحات صحفية، أنه يحضر بالفترة المقبلة لفيلم سينمائي جديد مع المخرج العراقي فرانك جالبرت، لافتًا أن العمل سيكون مفاجأة ومختلف لما يتوفر فيه كل مقومات النجاح من كتابة سيناريو واختيار صناع العمل.

الانتهاء من «Round Trip»

وأشار إڤرام إلى أنه انتهى من تصوير سابقًا من جميع مشاهده ضمن فيلم «Round Trip»، الذي يجمعه مع نخبة من مواهب من جنسيات مختلفة تحت قيادة المخرج ياسر نبيل، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور الفترة المقبلة.

إڤرام عوض ومشاركة درامية جديدة

ونوه إڤرام عوض بمشاركته في مسلسل «Kat On The Loose»  سابقاً على حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وكشف أنه انتهى من تصوير أحد حلقات العمل مع الممثلة الإسبانية الأمريكية Kat zammuto.

عرض «40 يوم» في الأقصر

وبالنسبة اختيار فيلمه «40 يوم» كعرض أول في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالدورة المقبلة، أعرب إڤرام عن سعادته بهذه الخطوة التي ستمثل فارقاً في مشواره الفني، متشوقاً لمعرفة رأي الجمهور بالعمل بعد عرضه في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية والعالمية، موجهاً الشكر لإدارة المهرجان السيناريست سيد فؤاد والسيدة عزة الحسيني على دعمهم.

مشوار فني بين مصر وأمريكا

يذكر أن إڤرام عوض فنان من أصول مصرية وسافر إلى أمريكا وتخرج من نيويورك فيلم أكاديمي لصناعة السينما، ولعب  عددا منّ الأدوار داخل مصر أبرزها فيلم أصل الحكاية بطولة الفنانة شيري عادل وأيضا شارك في فيلم نادية مع المخرجة الفلسطينية نور البرغوتي وحصل العمل على العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية وغيرها من الأعمال.

اڤرام عوض فيلم 40 يوم الفنان اڤرام عوض

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

