محافظات

في أول أيام عمله.. محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقي عددا من المواطنين

في أول أيام عمله.. محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقي المواطنين ويشدد على سرعة إنجاز مصالحهم
في أول أيام عمله.. محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقي المواطنين ويشدد على سرعة إنجاز مصالحهم
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، في أول أيام عمله، جولة تفقدية موسعة داخل ديوان عام المحافظة، حرص خلالها على المرور على الإدارات المختلفة ومقابلة العاملين بها، في رسالة واضحة تؤكد أهمية التواصل المباشر وترسيخ ثقافة العمل الجماعي منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث شملت الجولة عددًا من الإدارات الحيوية، من بينها مركز التدريب، والمركز التكنولوجي، وإدارة خدمة المواطنين، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وإدارة المتغيرات المكانية، فضلًا عن المكاتب والإدارات المختلفة داخل الديوان العام، وحرص المحافظ على التعرف على طبيعة العمل بكل إدارة، وحجم المهام المكلفة بها، وآليات الأداء المتبعة، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل الإداري بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي، شدد المحافظ على ضرورة تسريع معدلات إنجاز طلبات المواطنين، وتقليل زمن الانتظار، وتقديم الخدمة في إطار من الشفافية والانضباط، بما يحقق رضا المواطن ويعكس صورة حضارية للجهاز التنفيذي، كما تابع آليات العمل بمركز المعلومات وإدارة المتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية دقة البيانات وسرعة تحديثها لدعم اتخاذ القرار.

وفي إطار اهتمامه بالتواصل المباشر مع المواطنين، التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين المترددين على الديوان العام لقضاء مصالحهم، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم، واطمأن على انتظام تقديم الخدمات لهم دون معوقات، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية الالتزام والانضباط الوظيفي، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين دون تأخير، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام جميع العاملين لطرح آرائهم وأفكارهم في إطار من الشفافية والتعاون، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحفيز الأداء الإيجابي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام..

وفي سياق متصل، هنأ محافظ أسيوط العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالأمن والاستقرار، وعلى أبناء أسيوط بالخير والبركات، وأن يكون شهرًا يحمل مزيدًا من العمل الجاد والإنجاز.

من جانبهم، أعرب موظفو الديوان العام عن تقديرهم لحرص المحافظ على بدء مهامه بجولة ميدانية بينهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمامه بالعاملين وإيمانه بدورهم في دعم مسيرة العمل التنفيذي، ومتمنين له التوفيق في قيادة المحافظة نحو مزيد من التنمية والاستقرار.

أسيوط المركز التكنولوجي مركز التدريب مركز المعلومات إدارة خدمة المواطنين أخبار أسيوط

أوقاف البحر الأحمر تخصص 380 مسجدا للتروايح و179 للتهجد خلال شهر رمضان

أوقاف البحر الأحمر تخصص 380 مسجدا للتروايح و179 للتهجد خلال شهر رمضان

محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير للواء محب حبشي.. ويؤكد استكمال مسيرة البناء والتنمية

محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير للواء محب حبشي.. ويؤكد استكمال مسيرة البناء والتنمية

في أول أيام عمله.. محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقي المواطنين ويشدد على سرعة إنجاز مصالحهم

في أول أيام عمله.. محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقي عددا من المواطنين

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

