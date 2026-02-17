قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
في أول لقاء له بالديوان.. محافظ أسيوط: المواطن في صدارة الأولويات ومتابعة يومية والعمل بروح الفريق

محافظ أسيوط يعقد لقاءا بالقيادات التنفيذية
محافظ أسيوط يعقد لقاءا بالقيادات التنفيذية
إيهاب عمر

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط الجديد، لقاءً موسعًا مع القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، فور تسلمه مهام عمله رسميًا، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي، وذلك في أعقاب حركة المحافظين الأخيرة، في إطار توجه الدولة نحو مواصلة جهود التطوير ودعم مسيرة العمل المحلي.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار الثروة الحيوانية، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، واللواء أحمد حسني مستشار الأمن السيبراني، إلى جانب قيادات الديوان العام، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، الذين أكدوا استعدادهم الكامل للتعاون والعمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل كلمته، أكد المحافظ على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن معيار النجاح سيكون بمدى انعكاس الجهد التنفيذي على حياة المواطن اليومية. وقال أن المواطن هو محور منظومة العمل التنفيذي.

وأوضح المحافظ أن العمل الميداني سيكون الأساس خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجولات المفاجئة على القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات جودة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن مكتبه سيظل مفتوحًا لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، مع تفعيل آليات المتابعة السريعة والرد الفوري في إطار القانون.

وأشار إلى أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية يتصدر أجندة العمل، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءتها، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات، ووضع حلول عملية ومستدامة للمشكلات التي تمس القرى والمراكز والأحياء.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسريع المعدلات وفقًا للضوابط القانونية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية لما لها من دور مهم في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة.

كما لفت إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار، واستغلال المقومات الاقتصادية والزراعية والصناعية التي تتمتع بها المحافظة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.

واختتم محافظ أسيوط اللقاء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على المتابعة اليومية وقياس معدلات الإنجاز بصورة دقيقة، مع تقييم مستمر للأداء، لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

أسيوط محافظ أسيوط الجديد حركة المحافظين رؤساء المراكز والمدن والأحياء العمل الجماعي

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

مسئول روسي: الوضع في بحر البلطيق معقد مع إنشاء "ناتو" قوة هجومية

مسئول روسي: الوضع في بحر البلطيق معقد مع إنشاء "ناتو" قوة هجومية

مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ترسّخ حضورها العالمي بوصولها إلى 36 ألف مستفيد في 3 دول عام 2025

مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية توسّع حضورها الدولي في 2025 وتدعم أكثر من 36 ألف مستفيد

إيران وأمريكا

جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا بسويسرا

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

