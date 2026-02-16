بقيمة 17 مليون جنيه .. بيع ورش ووحدات في مزاد أسيوط الجديدة

شهد جهاز مدينة أسيوط الجديدة، اليوم، جلسة مزاد علني لبيع (5) ورش حرفية و(5) وحدات إدارية، حيث تم بيعها بالكامل بإجمالي قيمة بلغ نحو 17 مليون جنيه، في ظل إقبال استثماري لافت.



وبلغ أعلى سعر للورش 9,000 جنيه للمتر لمساحات تراوحت بين 294م² و347م²، فيما وصل أعلى سعر للوحدات الإدارية إلى 21,600 جنيه للمتر لمساحات بين 33م² و61م²، ما يعكس ثقة المستثمرين في الفرص المطروحة بالمدينة.



وجرى تنظيم المزاد بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، إلى جانب مسئولي الجهاز والجهات المعنية.

وتنوعت الأنشطة التي رست عليها الوحدات بين مراكز صيانة سيارات، وورش ألوميتال ورخام، وأنشطة استثمار عقاري، ومكاتب توريدات، وعيادات طبية، بما يدعم الخدمات ويوفر فرص عمل جديدة.



وأكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن بيع جميع الوحدات يعكس شفافية الإجراءات وجدية الطرح، مشيرًا إلى استمرار طرح فرص استثمارية جديدة بمساحات وأنشطة متنوعة دعمًا لتنمية المدن الجديدة وجذب الاستثمار.