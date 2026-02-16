قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقيمة 17 مليون جنيه .. بيع ورش ووحدات في مزاد أسيوط الجديدة

بقيمة 17 مليون جنيه .. بيع ورش ووحدات في مزاد أسيوط الجديدة
بقيمة 17 مليون جنيه .. بيع ورش ووحدات في مزاد أسيوط الجديدة
إيهاب عمر

شهد جهاز مدينة أسيوط الجديدة، اليوم، جلسة مزاد علني لبيع (5) ورش حرفية و(5) وحدات إدارية، حيث تم بيعها بالكامل بإجمالي قيمة بلغ نحو 17 مليون جنيه، في ظل إقبال استثماري لافت.


وبلغ أعلى سعر للورش 9,000 جنيه للمتر لمساحات تراوحت بين 294م² و347م²، فيما وصل أعلى سعر للوحدات الإدارية إلى 21,600 جنيه للمتر لمساحات بين 33م² و61م²، ما يعكس ثقة المستثمرين في الفرص المطروحة بالمدينة.


وجرى تنظيم المزاد بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، إلى جانب مسئولي الجهاز والجهات المعنية.

وتنوعت الأنشطة التي رست عليها الوحدات بين مراكز صيانة سيارات، وورش ألوميتال ورخام، وأنشطة استثمار عقاري، ومكاتب توريدات، وعيادات طبية، بما يدعم الخدمات ويوفر فرص عمل جديدة.


وأكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن بيع جميع الوحدات يعكس شفافية الإجراءات وجدية الطرح، مشيرًا إلى استمرار طرح فرص استثمارية جديدة بمساحات وأنشطة متنوعة دعمًا لتنمية المدن الجديدة وجذب الاستثمار.

جهاز مدينة أسيوط الجديدة جلسة مزاد علني ورش حرفية وحدات إدارية المستثمرين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة المالية مجلس الدولة مراكز صيانة سيارات استثمار عقاري فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

خريجوا مبادرة وزارة العمل

تخريج دفعة جديدة من متدربي منح وزارة العمل وتشغيل المتميزين

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك

ماعت تطلق مدونة سلوك للإعلام الرقمي

لمكافحة المعلومات المضللة.. ماعت تطلق مدونة سلوك للإعلام الرقمي

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد