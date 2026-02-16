تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين

أعرب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له القيادة السياسية عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مؤكدًا أن التكليف يمثل مسئولية وطنية كبيرة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق من أجل تلبية طموحات أبناء المحافظة، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا وسريعًا في مختلف الملفات الحيوية. وأوضح المحافظ – في أول تصريحاته عقب أدائه اليمين الدستورية – أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية سيكون في صدارة الأولويات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الارتقاء بمنظومة النظافة، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة للمشكلات المزمنة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وشدد على أن التواصل المباشر مع المواطنين سيكون نهجًا ثابتًا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن باب مكتبه سيظل مفتوحًا لتلقي الشكاوى والمقترحات، وأن الجهاز التنفيذي مطالب بسرعة التفاعل مع أي مشكلة، وفق آليات واضحة تضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء، مع المتابعة الميدانية المستمرة في القرى والمراكز. وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تمتلك مقومات تنموية واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة الدينية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجًا، ويدعم جهود تنمية الصعيد. وأكد أن ملف الاستثمار سيكون أحد المحاور الرئيسية للعمل خلال الفترة المقبلة، من خلال إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مشددًا في الوقت ذاته على تطبيق القانون بكل حزم لتحقيق الانضباط في الشارع، وتعزيز مناخ الثقة والاستقرار.

وأضاف أن دعم وتمكين الشباب والمرأة يأتي ضمن توجهات العمل التنفيذي بالمحافظة، عبر إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في جهود التنمية، انطلاقًا من أن البناء الحقيقي لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار وتكاتف الجميع. واختتم المحافظ تصريحاته برسالة طمأنة لأبناء أسيوط، مؤكدًا التزامه بالتواجد الميداني ومتابعة المشروعات أولًا بأول، والعمل الجاد من أجل استثمار ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، بما يعزز مكانة المحافظة ويدفع بعجلة التنمية قدمًا، في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.