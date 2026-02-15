محافظ أسيوط: استمرار دعم الأسر الأولى بالرعاية .. واستلام 950 كرتونة مواد غذائية |صور

استلمت محافظة أسيوط 950 كرتونة من المواد الغذائية المخصصة لشهر رمضان المبارك، أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المراكز والقرى والنجوع، بالتعاون مع إحدى المؤسسات التنموية المعنية بخدمة المجتمع.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الاستلام وآليات التخزين والتوزيع، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية في توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة دون تمييز.

حيث تم تنظيم إجراءات تفريغ الشحنة وإعدادها للتوزيع وفق كشوف حصر دقيقة للأسر المستحقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتزن الكرتونة نحو 12 كيلو جرامًا من السلع الغذائية الأساسية، وتشمل زيتًا ومسلى وأرزًا ومكرونة وسكرًا وشايًا وبلحًا، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، ويخفف جانبًا من الأعباء المعيشية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، داعيَا رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان الذي تتجلى فيه قيم التراحم والتكافل، مؤكدًا أن دعم الأسر الأولى بالرعاية نهج مستمر لا يرتبط بموسم بعينه، بل يأتي في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.