قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار دعم الأسر الأولى بالرعاية .. واستلام 950 كرتونة مواد غذائية |صور

محافظ أسيوط: استمرار دعم الأسر الأولى بالرعاية… واستلام 950 كرتونة مواد غذائية تمهيدًا لتوزيعها قبل رمضان
محافظ أسيوط: استمرار دعم الأسر الأولى بالرعاية… واستلام 950 كرتونة مواد غذائية تمهيدًا لتوزيعها قبل رمضان
إيهاب عمر

استلمت محافظة أسيوط 950 كرتونة من المواد الغذائية المخصصة لشهر رمضان المبارك، أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المراكز والقرى والنجوع، بالتعاون مع إحدى المؤسسات التنموية المعنية بخدمة المجتمع.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الاستلام وآليات التخزين والتوزيع، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية في توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة دون تمييز.

حيث تم تنظيم إجراءات تفريغ الشحنة وإعدادها للتوزيع وفق كشوف حصر دقيقة للأسر المستحقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتزن الكرتونة نحو 12 كيلو جرامًا من السلع الغذائية الأساسية، وتشمل زيتًا ومسلى وأرزًا ومكرونة وسكرًا وشايًا وبلحًا، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، ويخفف جانبًا من الأعباء المعيشية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، داعيَا رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان الذي تتجلى فيه قيم التراحم والتكافل، مؤكدًا أن دعم الأسر الأولى بالرعاية نهج مستمر لا يرتبط بموسم بعينه، بل يأتي في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

المواد الغذائية أسيوط شهر رمضان المبارك القرى الأكثر احتياجًا مؤسسات المجتمع المدني رجال الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

تسهم في دعم الأمن الغذائي.. طلعت مصطفى تتصدر قائمة بنك الطعام المصري | فيديو

ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات

منال عوض: مشروع البيوجاز بالمجازر يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية ويخلق فرص عمل جديدة

شكوي تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة رفع المخلفات في مساكن الصفراء بالبحيرة ومعالجة أسباب تراكمها

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد