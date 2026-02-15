وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للكيماويات "مصنع 18" في أولى جولاته الميدانية

‎قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، لتكون الزيارة الأولى عقب توليه حقيبة وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للاطمئنان على سير العمل داخل الشركة، وكذلك تقديم الشكر إلى جميع العاملين على ما يبذلونه من جهد متواصل على مدار الساعة.

‎ وبدأت الزيارة بعرض تقديمي يتضمن أنشطة الشركة والمشروعات الجاري تنفيذها، واستعراض موقف العقود ونسب التشغيل داخل خطوط الإنتاج، وحرص الوزير على تهنئة جميع العاملين بالشركة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة عليهم وعلى أسرهم باليُمن والبركات.

‎وأكد "جمبلاط" أن ما يحدث كل يوم داخل "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" هو تجربة فريدة من نوعها، حيث استطاع أبناء الشركة تحدي المستحيل وتشغيل جميع الخطوط بكفاءة وقدرة عالية، وكسر حاجز الزمن لتسليم جميع المنتجات بالمواصفات القياسية والجودة العالمية المطلوبة في توقيتاتها المحددة بالعقود ، مما أدى إلى وصول الشركة إلى مصاف الشركات العالمية.

‎وأضاف "الوزير جمبلاط" أنه فخور بالعمل داخل الشركة وعلى رأس المنظومة بها إلى جانب زملائه بداية من عام 2023 حتى عام 2025 وإن تلك الفترة أضافت كثيراً من الأفكار والرؤى الثاقبة في رسم الخطط المستقبلية والحوكمة وإدارة الوقت ، وحث العاملين بالشركة على مواصلة الجهود لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة وكذلك مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، والتي من أهمها الذكاء الاصطناعي الذي يعد شريك نجاح لعمليات تصنعيه كبرى داخل العديد من الشركات المحلية والعالمية.

‎وأكد الوزير فخره بثقة القيادة السياسية لتوليه حقيبة الإنتاج الحربي، وأنه ماضً لتحقيق التكليفات الرئاسية داخل الإنتاج الحربي، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، والتنمية الاقتصادية والأمن القومي، ووضع خطط للوزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات اللازمة لتحقيقها وتحديد مدد تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لذلك ووضع مؤشرات قياس الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

‎ وأضاف أن من ضمن التكليفات الرئاسية أيضًا ما يتعلق بتنمية المجتمع وبناء الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والعدل والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين.

كما قام الوزير بإجراء زيارات تفقدية بخطوط الإنتاج، واستمع لمقترحات العاملين على هذه الخطوط لرفع الكميات المنتجة وتحسين الإداء وكذلك استمع إلى شكواهم واصدر تعليمات لقيادات الشركة لحلها .

‎رافق الوزير خلال الجولة التفقدية والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الشركة .