عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أثارت الفنانة عبير صبري ،الجدل على السوشيال ميديا من خلال صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

تفاصيل إطلالة عبير صبري..

وتالقت عبير صبري، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية هوت شورت جلد ونسقت معه شراب شيفون شفاف وتوب ابيض حمالات.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة اليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز عبير بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقد أعلنت قناة أبو ظبي، عرض مسلسل البخت، من بطولة عبير صبري ونسرين أمين، خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل البخت

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام.