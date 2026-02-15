قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
بالصور

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رنا عصمت

أثارت الفنانة عبير صبري ،الجدل على السوشيال ميديا من خلال  صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

تفاصيل إطلالة عبير صبري..

 

وتالقت عبير صبري، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية هوت شورت جلد ونسقت معه شراب شيفون شفاف وتوب ابيض حمالات.

No photo description available.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة اليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

May be an image of car

وتتميز عبير بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

No photo description available.

وقد أعلنت قناة أبو ظبي، عرض مسلسل البخت، من بطولة عبير صبري ونسرين أمين، خلال شهر رمضان القادم. 

مسلسل البخت 

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام. 

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف عبير صبرى صور عبير صبرى اطلالة عبير صبرى

