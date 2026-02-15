ماذا يحتاج الأهلى أمام الجيش الملكى لضمان الصدارة؟

يستضيف النادي الأهلي منافسه الجيش الملكي المغربي اليوم، الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ختام مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم إلى جانبه أندية الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، في مجموعة تشهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

ماذا يفعل الأهلي لضمان صدارة المجموعة؟

ويحتاج فريق الأهلي للفوز أو التعادل في مباراة الجيش الملكي الليلة لضمان التربع على صدارة مجموعته.

وكان الأهلي ضمن الصعود لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الوصول للنقطة التاسعة، فيما جاء الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للقاء الأهلي ضد الجيش

وتذاع مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي عبر قناة beIN Sports HD 2، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال قناة On Time Sports عبر البث الأرضي داخل مصر.

وتعد قناة “أون تايم سبورت” القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، ويمكنك استقبال قناة “تايم سبورت” عبر البث الأرضي داخل مصر على التردد الأرضيUHF : 32.