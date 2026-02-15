وزير الرياضة بعد زيارة وفد الأهلي: حريصون علي دعم الأندية والعمل بروح التعاون

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛لتهنئته بثقة القيادة السياسية بتوليه المنصب الجديد، متمنين له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الرياضية، ودعم الأندية، وتعزيز الاستثمار الرياضي، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والأندية الكبرى بما يخدم الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على دعم جميع الأندية والهيئات الرياضية، والعمل بروح التعاون مع مختلف المؤسسات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتطوير المنشود للقطاع الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم، بزيارة الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة؛ بمناسبة توليه حقيبة الوزارة، وحصوله على ثقة القيادة السياسية.

وضم وفد مجلس إدارة الأهلي كلا من النائب محمد الجارحي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، والمهندس حازم هلال، والمهندس إبراهيم العامري، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير الإعلام.

وخلال الزيارة، أعرب مجلس الإدارة عن ثقته الكبيرة في قدرة الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والقاري، ودعم المنتخبات الوطنية في كافة المحافل الدولية.