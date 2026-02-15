مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة

قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم، بزيارة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة؛ بمناسبة توليه حقيبة الوزارة، وحصوله على ثقة القيادة السياسية.

وضم وفد مجلس إدارة الأهلي كلًّا من النائب محمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، والمهندس حازم هلال، والمهندس إبراهيم العامري، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير الإعلام.

وخلال الزيارة، أعرب مجلس الإدارة عن ثقته الكبيرة في قدرة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والقاري، ودعم المنتخبات الوطنية في كافة المحافل الدولية.

ومن جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بوفد مجلس إدارة الأهلي، معربًا عن تقديره الخاص لهذه الزيارة، ومشيدًا بدور الأندية والمؤسسات في دعم منظومة الرياضة، والتعاون الكامل لتحقيق المصالح العليا للوطن