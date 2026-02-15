الأوقاف تُكثّف استعداداتها لشهر رمضان بتجهيز ١٠٠ طن من اللحوم و٢٠٠ ألف شنطة سلع غذائية

تُواصل وزارة الأوقاف أداء دورها المجتمعي إلى جانب رسالتها الدعوية، من خلال مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي حقق انتشارًا واسعًا خلال الأعوام الماضية، وغطّى عددًا كبيرًا من المدن والقرى والكفور والنجوع في جميع محافظات الجمهورية، وأسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية بصورة منتظمة ومنظمة.

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، بدأت الوزارة تجهيز ١٠٠ طن من لحوم الأوقاف، إلى جانب ٢٠٠ ألف شنطة سلع غذائية بإجمالي ١٠٠٠ طن من السلع الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدّة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي هذا التحرك في سياق توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتكامل مع مؤسسات الدولة المعنية بتوفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول اللحوم الطازجة والسلع الغذائية إلى المستحقين بكل عزة وكرامة خلال الشهر الفضيل.

في سياق متصل، تنظم وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأوقاف معرضًا للسلع الأساسية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار حرص الوزارة على دعم العاملين بها وأسرهم، والإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية، من خلال إتاحة مجموعة من السلع الضرورية بأسعار مناسبة تلائم مختلف الاحتياجات.

ويُقام المعرض بالدور الأرضي بجوار بوابة الموظفين، اليوم الأحد الموافق 15 من فبراير 2026م، بما ييسر على العاملين الاستفادة من المعروضات في أجواء منظمة وميسرة.

وتؤكد الوزارة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من اهتمامها بالبعد الاجتماعي والإنساني، وحرصها على تعزيز مظلة الدعم والرعاية للعاملين، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الأسري، ويدعم جهود وحدة تكافؤ الفرص في أداء رسالتها المجتمعية، مع الدعوة العامة لجميع العاملين للمشاركة والاستفادة من فعاليات المعرض.