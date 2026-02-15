إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة

قررت نيابة القصير الجزئية بمحافظة البحر الأحمر إحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بصيد القرش الحوتي المعروف باسم «بهلول» داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية المحميات الطبيعية والكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

جاء قرار الإحالة في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنح الشلاتين، وشملت قائمة المتهمين: «غريب.غ.خ»، و«كريم.ح.غ»، و«عمر.غ.غ»، و«محمد.خ.ع»، وذلك على خلفية تورطهم في صيد الكائن البحري المحظور صيده داخل منطقة محمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم مركب صيد في الإبحار والعمل داخل نطاق محمية طبيعية يُحظر فيها الصيد دون وجود مبرر قانوني أو حالة ضرورة، فيما باشر المتهمون من الثاني حتى الرابع أعمال صيد غير مشروعة استهدفت القرش الحوتي، الذي يُعد من الأنواع البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، ويمثل أهمية بيئية وسياحية كبيرة للبحر الأحمر.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة حيازة سلاح أبيض «منشار» دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مركب الصيد المستخدم في الواقعة، وإيداعه لدى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لحين صدور قرار آخر بشأنه، إلى جانب التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بمخزن مضبوطات الشرطة على ذمة القضية.

كان قاضي المعارضات بمحكمة القصير قد سبق وقرر تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة التعويض البيئي عن الواقعة قد تصل إلى نحو 200 ألف دولار، نظرًا للأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع النادر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتكثيف حملات التوعية للحفاظ على الثروة البحرية بالبحر الأحمر.