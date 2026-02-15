قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

قررت نيابة القصير الجزئية بمحافظة البحر الأحمر إحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بصيد القرش الحوتي المعروف باسم «بهلول» داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية المحميات الطبيعية والكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

جاء قرار الإحالة في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنح الشلاتين، وشملت قائمة المتهمين: «غريب.غ.خ»، و«كريم.ح.غ»، و«عمر.غ.غ»، و«محمد.خ.ع»، وذلك على خلفية تورطهم في صيد الكائن البحري المحظور صيده داخل منطقة محمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم مركب صيد في الإبحار والعمل داخل نطاق محمية طبيعية يُحظر فيها الصيد دون وجود مبرر قانوني أو حالة ضرورة، فيما باشر المتهمون من الثاني حتى الرابع أعمال صيد غير مشروعة استهدفت القرش الحوتي، الذي يُعد من الأنواع البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، ويمثل أهمية بيئية وسياحية كبيرة للبحر الأحمر.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة حيازة سلاح أبيض «منشار» دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مركب الصيد المستخدم في الواقعة، وإيداعه لدى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لحين صدور قرار آخر بشأنه، إلى جانب التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بمخزن مضبوطات الشرطة على ذمة القضية.

كان قاضي المعارضات بمحكمة القصير قد سبق وقرر تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة التعويض البيئي عن الواقعة قد تصل إلى نحو 200 ألف دولار، نظرًا للأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع النادر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتكثيف حملات التوعية للحفاظ على الثروة البحرية بالبحر الأحمر.

محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

مالي تمدد ترخيص منجم "لولو" للذهب لمدة 10 سنوات إضافية

مالي تمدد ترخيص منجم "لولو" للذهب لمدة 10 سنوات إضافية

مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب جراء غارة جوية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال

مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب جراء غارة جوية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال

صورة أرشيفية

الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط مخالفة للعقوبات في المحيط الهندي

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد