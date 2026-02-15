قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر تراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع انتهاء تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-2-2026، داخل الجهاز المصرفي.

الدولار يتراجع

فقد سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 4 قروش جديدة من قيمته منذ مساء الخميس الماضي وحتي اليوم بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.69 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة".

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.71 جنيه للشراء و 46.81 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنوك " العقاؤي المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  46.84 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، فيصل الاسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، مصر، سايب، الاعوالاسكان، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر سعر البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي

