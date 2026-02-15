رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد مستهل تعاملات أول الأسبوع الجاري في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 15-2-2026، ضمن نشرته الخدمية.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي سعر الدولار 46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سعر الدولار 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل سعر الدولار 46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.