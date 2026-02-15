قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وخفض التصعيد في المنطقة
اللهم بك أصبحنا .. ردِّد أذكار الصباح الآن
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاقتصاد دعم التنمية والتكامل بالاتحاد الأفريقي
"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

آية الجارحي

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد مستهل تعاملات أول الأسبوع الجاري في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 15-2-2026، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول  46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي  46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك  46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي سعر الدولار   46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك مصر

سعر الدولار  في بنك مصر 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سعر الدولار  46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل سعر الدولار   46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.

