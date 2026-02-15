بمميزات احترافية .. كاسيو تغزو الأسواق بسلسلة ساعات جديدة إليك أهم مواصفاتها



أطلقت شركة كاسيو ساعة LTP1234PDC-7B النسائية في المتحدة يتميز هذا الطراز الجديد بتصميم بسيط ، موجه بالدرجة الأولى إلى النساء اللواتي يفضلن الأناقة البسيطة. يمنح هيكل الساعة المستطيل وخطوطها الواضحة مظهراً كلاسيكياً مستوحى من ساعات الدبابة، مما يجعلها قطعة إكسسوار متعددة الاستخدامات ومناسبة للارتداء اليومي.سعر ساعة كاسيو

ساعة كاسيو



تفاصيل تصميم ساعة كاسيو

تتميز الساعة بلمسة نهائية فضية مصقولة تُعزز مظهرها الأنيق والبسيط. يحتوي هيكلها المستطيل على حواف دائرية ناعمة وعروات مستقيمة تتصل بسلاسة بسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

صممت كاسيو الساعة لتكون خفيفة الوزن ومريحة، بأبعاد 32 × 21 × 7.4 ملم ووزن 56 غرامًا فقط. يتميز السوار بمشبك ثلاثي الطي سهل الاستخدام بلمسة واحدة.

يتميز ميناء الساعة بقاعدة بيضاء تتناقض بشكل حاد مع الأرقام السوداء البارزة. وقد وضعت كاسيو الأرقام الكبيرة الحجم حول الحافة الخارجية للميناء لضمان أقصى قدر من الوضوح.

ميزات ساعة كاسيو



يتميز ميناء الساعة أيضاً بمستطيل داخلي أصغر يحيط بالمركز، مما يضفي تأثيراً بصرياً متعدد الطبقات. وتُضفي التفاصيل المطبوعة الدقيقة على طول هذا الجزء الداخلي عمقاً رقيقاً دون التأثير على التصميم العام. وتتميز الساعة بعقارب رفيعة فضية اللون للساعات والدقائق، بالإضافة إلى عقرب ثوانٍ بتصميم بسيط.

تتميز ساعة LTP1234PDC-7B بميزات أساسية، منها مقاومة الماء وعمر بطارية يصل إلى ثلاث سنوات تقريبًا بفضل بطارية SR626SW. يُحمي زجاج الساعة المعدني مينا الساعة، بينما يناسب سوارها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أحجام معصم تتراوح بين 125 و185 ملم. وتؤكد كاسيو أن الساعة تحافظ على دقة ±20 ثانية شهريًا.

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر ساعة LTP1234PDC-7B 69.95 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها خيارًا أنيقًا وبسعر معقول للنساء اللواتي يبحثن عن ساعة كلاسيكية. وهي متوفرة الآن للشراء في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أطلقت كاسيو مؤخراً ساعة رقمية جديدة بتصميم كلاسيكي وأحزمة جلدية. كما طرحت الشركة ساعات جي-شوك ​​المعدنية الجديدة GMWBZ5000 في الولايات المتحدة، والتي تتميز بشاشة LCD بتقنية MIP وتعمل بالطاقة الشمسية.