محافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة بعد الانتهاء من تطويره

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية، اليوم الاحد، قصر ثقافة المنصورة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى، ويؤكد علي استمرار جاهزية القاعات والمرافق المختلفة لاستقبال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، يرافقه الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ، أن ما تم إنجازه يُمثل خطوة مهمة نحو استعادة المكانة الثقافية الرائدة للمحافظة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير بكافة عناصرها، سواء من حيث التجهيزات الفنية أو أعمال التشطيبات أو تنسيق الموقع العام، بما يضمن استمرار القصر في أداء رسالته التنويرية على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير ورفع كفاءة المسرح الرئيسي وقاعة كبار الزوار والمداخل والحديقة المحيطة وأعمال الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يعكس صورة حضارية تليق بتاريخ الدقهلية الثقافي، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب التزامًا دائمًا بأعمال الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة.

وأضاف المحافظ، أن الحفاظ على ما تحقق من تطوير لا يقل أهمية عن التنفيذ نفسه، فالمكتسبات التي تحققت هي ملك لأبناء الدقهلية، ومن واجبنا جميعًا صيانتها وتعظيم الاستفادة منها، موجّهًا بضرورة إعداد خطة صيانة دورية شاملة لكافة مكونات القصر، مع تحديد مسؤوليات واضحة لضمان الاستدامة والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

كما شدد محافظ الدقهلية على أهمية حسن إدارة وتشغيل القصر خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في جذب مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أن الدولة تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والدورية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، لضمان الحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة الدقهلية.