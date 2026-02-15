قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة تخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها خلال الساعة الأولى من تداولات الأحد
حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة بعد الانتهاء من تطويره

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية،  اليوم الاحد، قصر ثقافة المنصورة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى، ويؤكد علي استمرار جاهزية القاعات والمرافق المختلفة لاستقبال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، يرافقه الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ، أن ما تم إنجازه يُمثل خطوة مهمة نحو استعادة المكانة الثقافية الرائدة للمحافظة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير بكافة عناصرها، سواء من حيث التجهيزات الفنية أو أعمال التشطيبات أو تنسيق الموقع العام، بما يضمن استمرار القصر في أداء رسالته التنويرية على الوجه الأمثل.

وأشار  إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير ورفع كفاءة المسرح الرئيسي وقاعة كبار الزوار والمداخل والحديقة المحيطة وأعمال الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يعكس صورة حضارية تليق بتاريخ الدقهلية الثقافي، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب التزامًا دائمًا بأعمال الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة.

وأضاف المحافظ، أن الحفاظ على ما تحقق من تطوير لا يقل أهمية عن التنفيذ نفسه، فالمكتسبات التي تحققت هي ملك لأبناء الدقهلية، ومن واجبنا جميعًا صيانتها وتعظيم الاستفادة منها، موجّهًا بضرورة إعداد خطة صيانة دورية شاملة لكافة مكونات القصر، مع تحديد مسؤوليات واضحة لضمان الاستدامة والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

كما شدد محافظ الدقهلية على أهمية حسن إدارة وتشغيل القصر خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في جذب مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أن الدولة تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والدورية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، لضمان الحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة الدقهلية.

الدقهليه محافظه قصر الثقافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

الزمالك

إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

برشلونة

رافينيا الكانتارا: برشلونة جاهز للفوز بدوري الأبطال ومجموعة لاماسيا سر قوة الفريق

روما

نابولي يواجه روما في قمة حاسمة بـ الدوري الإيطالي

آرسنال

أرسنال يواجه ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي لاستعادة الانتصارات

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد