تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2014 سعرها 600 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2014
تويوتا كورولا موديل 2014
إبراهيم القادري

تضم سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تويوتا كورولا موديل 2014

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات تويوتا كورولا موديل 2014، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

 

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2014 الخارجية

تويوتا كورولا موديل 2014

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، و4 جنوط رياضية للكاوتش، ومساحات زجاج أمامية.

 

محرك تويوتا كورولا موديل 2014

تويوتا كورولا موديل 2014

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

 

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2014 الداخلية

تويوتا كورولا موديل 2014

زودت مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 بالعديد من المميزات، من ضمنها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية.

 

سعر تويوتا كورولا موديل 2014

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

تويوتا كورولا موديل 2014

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.

