العثور على جـ.ثـ.ة شاب داخل شقته في بورفؤاد

شهدت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد واقعة مؤسفة، بعد عثور الأهالي على جـ.ثـ.ة شاب في حالة تـ.حـ.لـ.ل داخل مسكنه بنطاق ميدان المعدية، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جـ.ثـ.ة الشاب (م. أ. ر) 30 عامًا داخل شقته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة بورفؤاد، ونقل الجـ.ثـ.مـ.ا.ن إلى مشرحة مستشفى بورفؤاد تحت تصرف النيابة العامة .

العثور على جـ.ثـ.ة شاب داخل شقته ببورفؤاد

وأمرت النيابة بإعداد تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، والتأكد من وجود شبهـة جنائية من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن التصريح بالدفن وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة