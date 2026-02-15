غدا.. الكنائس تستقبل الصوم الكبير بأجواء روحية خاصة

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا، صوم عيد القيامة المجيد، المعروف بالصوم الكبير، وهو أحد أقدس وأهم الأصوام في السنة الكنسية، حيث تستعد الكنيسة وأبناؤها لاستقبال عيد القيامة المجيد، عيد الأعياد وموسم الأفراح الروحية.

الصوم الكبير

ويمتد الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، تبدأ بأسبوع الاستعداد، ثم الأربعين المقدسة، ويُختتم بأسبوع الآلام، ليعيش الأقباط خلاله رحلة روحية عميقة تتسم بالصلاة والصوم والتوبة والرجوع إلى الله.

ويتميز هذا الصوم بنظام نسكي خاص، إذ تنقطع فيه الأغذية الحيوانية، ويحرص كثيرون على فترات انقطاع مناسبة بحسب إرشاد الأب الكاهن وظروف كل شخص.

وتكثّف الكنائس خلال هذه الفترة الصلوات والقداسات والاجتماعات الروحية، وتُقام صلوات خاصة مثل قداسات أيام الأسبوع والصلوات المعروفة بالميطانيات، إلى جانب العظات التي تركز على التوبة ونقاوة القلب وأعمال الرحمة.

كما تحرص الأسر القبطية على تهيئة مناخ روحي داخل البيوت، فيشارك الأطفال والشباب في أجواء الصوم من خلال الصلاة وقراءة الكتاب المقدس.

ويُعد الصوم الكبير فرصة متجددة لمراجعة النفس، والتصالح مع الآخرين، وترك كل ما يثقل القلب، استعدادًا لعبور أسبوع الآلام الذي يستحضر آلام السيد المسيح وصلبه، وصولًا إلى بهجة القيامة التي تُعلن غلبة الحياة على الموت.

بهذا تبدأ الكنيسة رحلة مقدسة تقود أبناءها من التوبة إلى الفرح، ومن الجهاد الروحي إلى مجد القيامة، في انتظار الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يمثل جوهر الإيمان المسيحي ورسالة الرجاء المتجددة لكل العالم.