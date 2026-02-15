قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية

حمادة خطاب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور عبد الرحمن الباز، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط (مدينة الأثاث) حتى بلطيم، مرورًا بجمصة والمنصورة الجديدة، بطول ٦٤ كم، بواقع ٣٧ كم ضمن نطاق محافظة دمياط و٢٧ كم ضمن نطاق محافظة الدقهلية، حيث يُجرى تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض ١٢ مترا في كل اتجاه في هذه المسافة، ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض ٦ حارات في كل اتجاه، منها ٣ حارات من الرصف الخرساني مخصصة للشاحنات لفصل حركتها عن حركة المركبات الصغيرة، لزيادة الأمان والسلامة على الطرق، بالإضافة إلى الحد من تأثير الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق. كما يتضمن المشروع أيضًا إنشاء ٢٣ كوبرى علويًا لخدمة مرتادي الطريق والكيانات المتاخمة له.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، وضمن متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول ٨٠٠ كم، لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - جرجوب)، ويمر بـ ٧ محافظات هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، إضافة إلى المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

كما تم خلال الجولة الاطلاع على ما تم وما يجري تنفيذه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق، بدءًا من بورسعيد وحتى السلوم، حيث تم إنهاء رفع كفاءة الطريق من مدينة جمصة (كم ۸۰) حتى مدينة البرلس (كم ۱۳۰)، كما تم إنهاء رفع كفاءة المسافة من مدينة الإسكندرية حتى مدينة مطروح، وجاري إنشاء طريق شاحنات خرساني بدءًا من مدينة دمياط (كم ٥٠) حتى كراكة الرمال السوداء (كم ۱۳۲). بالإضافة إلى ذلك، يجري رفع كفاءة بعض المسافات المتفرقة من مدينة مطروح حتى مدينة السلوم بطول ٢٤٠ كم، كما يُنفذ أعمال توسعة الطريق بهذه القطاعات.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي بطول ٦٢ كم، في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول ٢٥ كم، حيث تم الانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول ٢٢ كم، ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز مع مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة المشروعات.

