إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور عبد الرحمن الباز، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط (مدينة الأثاث) حتى بلطيم، مرورًا بجمصة والمنصورة الجديدة، بطول ٦٤ كم، بواقع ٣٧ كم ضمن نطاق محافظة دمياط و٢٧ كم ضمن نطاق محافظة الدقهلية، حيث يُجرى تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض ١٢ مترا في كل اتجاه في هذه المسافة، ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض ٦ حارات في كل اتجاه، منها ٣ حارات من الرصف الخرساني مخصصة للشاحنات لفصل حركتها عن حركة المركبات الصغيرة، لزيادة الأمان والسلامة على الطرق، بالإضافة إلى الحد من تأثير الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق. كما يتضمن المشروع أيضًا إنشاء ٢٣ كوبرى علويًا لخدمة مرتادي الطريق والكيانات المتاخمة له.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، وضمن متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول ٨٠٠ كم، لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - جرجوب)، ويمر بـ ٧ محافظات هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، إضافة إلى المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

كما تم خلال الجولة الاطلاع على ما تم وجاري تنفيذه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق بدءاً من بورسعيد حتى السلوم حيث تم نهو رفع كفاءة الطريق بدءا من مدينة جمصة كم (۸۰) حتى مدينة البرلس( كم ۱۳۰ ) ونهو رفع كفاءة المسافة من مدينة الإسكندرية حتى مدينة مطروح وجاري إنشاء طريق شاحنات خرساني بدءا من مدينة دمياط (كم 50حتى كراكة الرمال السوداء (كم ۱۳۲) بالإضافة إلى أنه جار رفع كفاءة بعض المسافات المتفرقة بالمسافة من مدينة مطروح الي مدينة السلوم بطول ٢٤٠كم و وجاري تنفيذ أعمال توسعة الطريق بهذه القطاعات.

كما تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة دمياط الشرقي بطول 62 كم وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم وحيث تم الانتهاء من من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم ووجه الوزير بتكثيف الاعمال لسرعة الإنجاز مع مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة المشروعات.

