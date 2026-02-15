لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي.

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

المكونات (كميات دقيقة)

للدجاج:

• صدر دجاج: 400 جم (2 صدر متوسط)

• زيت زيتون: 15 مل (ملعقة كبيرة)

• بابريكا مدخنة: 5 جم (ملعقة صغيرة)

• ثوم بودرة: 3 جم (½ ملعقة صغيرة)

• فلفل أسود: 2 جم (¼ ملعقة صغيرة)

• ملح: 5 جم (ملعقة صغيرة)

• عصير ليمون: 10 مل (ملعقة صغيرة)

للباستا والصوص:

• مكرونة اسباجتي: 250 جم

• زبدة: 20 جم

• ثوم مفروم: 10 جم (حوالي 3 فصوص)

• كريمة طبخ: 200 مل

• جبنة شيدر مبشورة: 120 جم

• جبنة بارميزان مبشورة: 40 جم

• حليب: 50–80 مل (حسب القوام)

• ملح: حسب الذوق (حوالي 3 جم)

• فلفل أبيض أو أسود: 1–2 جم

• جوزة الطيب (اختياري): رشة صغيرة

طريقة التحضير

1. تتبيل وشوي الدجاج:

اخلط زيت الزيتون + الليمون + البابريكا + الثوم البودرة + الملح + الفلفل. تبّل الصدور جيدًا واتركها 15 دقيقة. اشويها على جريل أو طاسة سخنة 5–6 دقائق لكل جانب حتى تستوي وتتحمر، ثم اتركها ترتاح 5 دقائق وقطّعها شرائح.

2. سلق الاسباجتي:

اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح (10 جم ملح لكل لتر) حتى أل دينتي حسب الوقت المكتوب، واحتفظ بـ ½ كوب من ماء السلق.

3. تحضير الصوص الكريمي:

في طاسة واسعة، ذوّب الزبدة على نار متوسطة، أضف الثوم وشوّحه 30–40 ثانية بدون ما يغمق. أضف الكريمة واتركها تسخن، ثم أضف الشيدر والبارميزان وقلّب حتى يسيحوا. عدّل القوام بالحليب أو قليل من ماء سلق المكرونة. تبّل بالملح والفلفل ورشة جوزة الطيب.

4. التجميع:

- أضف الاسباجتي للصوص وقلّب جيدا .

-ثم أضف شرائح الدجاج وقلّب برفق.

-قدّم فورًا.