قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
انخفاض معدل البطالة إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي.

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

 

 المكونات (كميات دقيقة)

للدجاج:

• صدر دجاج: 400 جم (2 صدر متوسط)

• زيت زيتون: 15 مل (ملعقة كبيرة)

• بابريكا مدخنة: 5 جم (ملعقة صغيرة)

• ثوم بودرة: 3 جم (½ ملعقة صغيرة)

• فلفل أسود: 2 جم (¼ ملعقة صغيرة)

• ملح: 5 جم (ملعقة صغيرة)

• عصير ليمون: 10 مل (ملعقة صغيرة)

للباستا والصوص:

• مكرونة اسباجتي: 250 جم

• زبدة: 20 جم

• ثوم مفروم: 10 جم (حوالي 3 فصوص)

• كريمة طبخ: 200 مل

• جبنة شيدر مبشورة: 120 جم

• جبنة بارميزان مبشورة: 40 جم

• حليب: 50–80 مل (حسب القوام)

• ملح: حسب الذوق (حوالي 3 جم)

• فلفل أبيض أو أسود: 1–2 جم

• جوزة الطيب (اختياري): رشة صغيرة

 طريقة التحضير

1. تتبيل وشوي الدجاج: 

اخلط زيت الزيتون + الليمون + البابريكا + الثوم البودرة + الملح + الفلفل. تبّل الصدور جيدًا واتركها 15 دقيقة. اشويها على جريل أو طاسة سخنة 5–6 دقائق لكل جانب حتى تستوي وتتحمر، ثم اتركها ترتاح 5 دقائق وقطّعها شرائح.

2. سلق الاسباجتي:

 اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح (10 جم ملح لكل لتر) حتى أل دينتي حسب الوقت المكتوب، واحتفظ بـ ½ كوب من ماء السلق.

3. تحضير الصوص الكريمي:

 في طاسة واسعة، ذوّب الزبدة على نار متوسطة، أضف الثوم وشوّحه 30–40 ثانية بدون ما يغمق. أضف الكريمة واتركها تسخن، ثم أضف الشيدر والبارميزان وقلّب حتى يسيحوا. عدّل القوام بالحليب أو قليل من ماء سلق المكرونة. تبّل بالملح والفلفل ورشة جوزة الطيب.

4. التجميع:

- أضف الاسباجتي للصوص وقلّب جيدا . 

-ثم أضف شرائح الدجاج وقلّب برفق. 

-قدّم فورًا.

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي طريقة اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي اسهل طريقة لعمل اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي طريقة اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي فى 1 دقيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

حمزة شوشة

حمزة شوشة يحصد فضية كأس العالم لسيف المبارزة بصربيا

طائرة سيدات الأهلي

تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر سيدات الطائرة

فريق بتروجيت

إنجاز تاريخي جديد لنادي بتروجت في بطولة الألعاب العربية لتنس الطاولة

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد