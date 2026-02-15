مدبولي: الرئيس السيسي وجه بدعم المواطنين بـ40 مليار جنيه

صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة خلال الأسبوع الحالي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقدم دعمًا نقديًا مباشرًا على دفعتين مع شهر رمضان ودفعة أخرى مع عيد الفطر، يستفيد منه 15 مليون مواطن ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بينهم 5 ملايين من برنامج تكافل وكرامة و10 ملايين من أقل الشرائح دخلًا.

وأشار إلى أن قطاع الصحة سيشهد ضخ 3 مليارات جنيه إضافية لتحسين الخدمات، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتقليل قوائم الانتظار.

كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه لفروق أسعار القمح لدعم الأمن الغذائي.

وأوضح مدبولي أن إجمالي الدعم المخصص لصالح المواطن المصري سيصل إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.