الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي: إضافة طائرة اير باص لـ اسطول مصر للطيران تأتي ضمن الرؤية الشاملة للرئيس السيسي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع   -  
نورهان خفاجي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني.

واستهل رئيس الوزراء ، كلمته بالإعراب عن سعادته بحضور والمشاركة فى هذا الحدث المهم، الذي نحتفل فيه بانضمام وتدشين أول طائرة، من طائرات الجسم العريض من طراز Airbus A350-900  إلى أسطول الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وذلك فى إطار العقد المبرم مع شركة " Airbus" لتوريد 16 طائرة من هذا الطراز خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بما يسهم فى تعزيز قدرة مصر على تحقيق وتنفيذ الرحلات طويلة المدي لتصل إلى غرب الولايات المتحدة وأقصى شمال وشرق آسيا.

وأشار إلى أهمية هذه الإضافة لاسطول "مصر للطيران"، التى تأتي ضمن الرؤية الشاملة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطيران المصري وتعزيز كفاءته.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطوير منظومة الطيران يشمل شقين رئيسيين: الأول يتعلق بطائرات نقل الركاب، والثاني يتعلق بالبنية التحتية للمطارات التي تستقبل الزوار من مختلف انحاء العالم، مشيرًا إلى حرصه خلال الفترة الماضية على التعاون مع وزراء الطيران المدني، بهدف التطوير الشامل لمنظومة الطيران في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوصول إلى تحقيق هذا الحلم، لافتا إلى أن منظومة الطيران تُعد جزءا من القوة الناعمة لمصر، هذا بالاضافة لدور هذا القطاع الرئيسي في تنشيط حركة السياحة العالمية من وإلى مصر.

وأضاف رئيس الوزراء "أن الطبيعة الجغرافية لمصر ووجودها داخل القارة الأفريقية تجعل الطيران مكونًا أساسيًا لحركة التنقلات والسياحة، على عكس القارة الأوروبية التي تعتمد بشكل أكبر على السيارات والقطارات للتنقل بين الدول".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته أنه بدون تطوير خطوط الطيران الوطنية وتعزيز التعاون مع شركات الطيران الأخرى وتحسين مستوى خدمات المطارات المصرية، سيكون تحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح مجرد أمنية بعيدة المنال، مشيرًا إلى حرصه الشخصي على التنسيق مع أعضاء الحكومة لدعم رؤية التطوير وتحقيق هذه الأهداف.

وجدد رئيس الوزراء الاعراب عن سعادته الشخصية بوصول أول طائرة من طراز Airbus A350-900، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الطيران المدني في مصر، مؤكدًا أن العمل يجري بالتوازي مع تطوير المطارات المصرية بهدف زيادة قدراتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات مما يعزز الانطباع الإيجابي لدى الزوار الدوليين، ويضع المطارات المصرية في مصاف نظيراتها العالمية من حيث جودة الخدمات.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما اعلن عنه وزير الطيران المدني، خلال كلمته من تسجيل مطار القاهرة رقما قياسيا غير مسبوق وهو وصول عدد الركاب اليومي إلى 111,200 راكب، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا يستدعي تكثيف الجهود للإسراع بإتمام تنفيذ "صالة 4" الجديدة في مطار القاهرة، هذا بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير مطار الغردقة وعدد من المطارات الأخرى، بما يتماشى مع الخطط الموضوعة، موضحًا أن هذه الجهود تتضمن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد شراكات مع الشركات العالمية من خلال طرح لإدارة وتشغيل هذه المطارات بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الصورة الإيجابية عن مصر أمام الزوار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بتحقيق أعلى معايير كفاءة الإدارة والتشغيل لدى كلٍ من شركتي "مصر للطيران والمطارات"، قائلًا: "إن دور الدولة يتمثل في توفير الأسطول الجوي اللازم وتطوير صالات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الحالية، ولكن النجاح الحقيقي يكمن في حوكمة منظومة الإدارة والتشغيل على أعلى مستويات الجودة العالمية"، مؤكدًا ضرورة تميز الشركتين بمستوى خدمات مستدامة تمنح انطباعًا إيجابيًا دائمًا مقارنًا بأي شركات عالمية أخرى.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك انضباط كامل فى مختلف المواعيد المقررة للرحلات، وكذا الالتزام بتقديم الخدمات، والسعى لتحقيق المزيد من المستهدفات فى أقل مدد زمنية فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات، لافتا فى هذا الصدد إلى التوجيه الصادر بالعمل على سرعة الانتهاء والتخلص بصورة نهائية من التسجيل فى الكارت الورقي للسفر والوصول، مؤكداً أن هذا يأتي فى إطار تحسين واسراع تقديم الخدمات لمستخدمي المطارات المطارات المصرية سفرا ووصولا.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي فى ذات السياق، إلى المتابعة الدورية مع وزير الطيران المدني فيما يتعلق بهذا الامر، وأننا نشهد حاليا مرحلة التجريب التشغيلي للتخلص من الكارت الورقي سواء للقادمين من الخارج، أو المسافرين من خلال المطارات المصرية، وصولا للاعتماد على منظومة رقمية، وهو ما يأتي فى إطار التيسير والتسهيل على المسافرين.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها خطة متكاملة لتطوير منظومة قطاع الطيران المدني، سعياً لتحديث وتطوير المزيد من الخدمات بهذا القطاع الحيوي، وبما يخدم قطاع السياحة أيضاً، الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم فى اعداد العقد الخاص بصفقة توريد 16 طائرة من "Airbus" من طراز A350-900 ، وكذا مختلف المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير هذا القطاع المهم، مقدما التهنئة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا أن يأتي هذا الشهر ومصر تنعم بمزيد من الخير والتقدم والازدهار فى مختلف المجالات والقطاعات.

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

