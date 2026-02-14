قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إسبانيول وسيلتا فيجو يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

إسراء أشرف

انتهت مواجهة إسبانيول أمام سيلتا فيجو ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بالتعادل 2-2 في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وتقدم سيلتا فيجو أولًا بهدف في الدقيقة 38 عن طريق فيران جوتجلا، قبل أن يتمكن إسبانيول من تعديل النتيجة عبر كيكي جارسيا في الدقيقة 67.

وأضاف تيريس دولان الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 86، ليؤكد قوة المنافسة على نقاط المباراة حتى الدقائق الأخيرة.

ولم يهدأ اللقاء بعد، حيث سجل بورخا إيجليسياس هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 90+3، لينقذ فريقه من الهزيمة ويمنح المباراة نهاية مثيرة للجماهير.

وشهدت المباراة تبادل الهجمات والضغط المتواصل، حيث كانت السيطرة على الكرة متقاربة بين الفريقين طوال اللقاء، مع فرص واضحة للطرفين، لكن الأداء الدفاعي والكرات العرضية لعبت دورًا في بقاء النتيجة متقاربة.

بهذا التعادل، حافظ إسبانيول على المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما تقدم سيلتا فيجو إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة.

