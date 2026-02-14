إسبانيول وسيلتا فيجو يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

انتهت مواجهة إسبانيول أمام سيلتا فيجو ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بالتعادل 2-2 في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وتقدم سيلتا فيجو أولًا بهدف في الدقيقة 38 عن طريق فيران جوتجلا، قبل أن يتمكن إسبانيول من تعديل النتيجة عبر كيكي جارسيا في الدقيقة 67.

وأضاف تيريس دولان الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 86، ليؤكد قوة المنافسة على نقاط المباراة حتى الدقائق الأخيرة.

ولم يهدأ اللقاء بعد، حيث سجل بورخا إيجليسياس هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 90+3، لينقذ فريقه من الهزيمة ويمنح المباراة نهاية مثيرة للجماهير.

وشهدت المباراة تبادل الهجمات والضغط المتواصل، حيث كانت السيطرة على الكرة متقاربة بين الفريقين طوال اللقاء، مع فرص واضحة للطرفين، لكن الأداء الدفاعي والكرات العرضية لعبت دورًا في بقاء النتيجة متقاربة.

بهذا التعادل، حافظ إسبانيول على المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما تقدم سيلتا فيجو إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة.