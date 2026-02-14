قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

يقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم



وعادت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 5 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 110 جنيهات بعدما كان سعرها 105 جنيهات وتصل للمستهلك 125 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 230 لـ 250 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 9جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين7و8 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.



أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه ، كشف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن أسباب الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن بالأسواق، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد ارتفاعًا موسميًا وطبيعيًا مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك، وليس نتيجة نقص في المعروض كما يعتقد البعض.



وأوضح أبوصدام، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الإقبال المتزايد على الدواجن جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاتجاه للحوم البيضاء باعتبارها البديل الأقل تكلفة، وهو ما ضغط على الطلب ورفع الأسعار.

موعد انخفاض أسعار الدواجن



وأضاف نقيب الفلاحين أن الدولة تحركت مبكرًا لمواجهة أي زيادات غير مبررة، من خلال تكوين مخزون استراتيجي من الدواجن المبردة والمجمدة يكفي احتياجات السوق لمدة تصل إلى 3 أشهر، بما يضمن استقرار الأسعار خلال شهر رمضان والفترة التالية له، إلى جانب طرح الدواجن بأسعار مناسبة عبر منافذ وزارة التموين.

وأشار إلى أن خروج عدد من المربين من السوق خلال الفترات الماضية، بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وتحقيق خسائر متتالية، ساهم في تقليص الطاقة الإنتاجية نسبيًا، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تُعد عادلة للمربين وتغطي تكاليف التربية والإنتاج بعد فترة طويلة من النزيف المالي.



وشدد أبوصدام على أن السوق بدأ حاليًا في إعادة التوازن وضبط نفسه تدريجيًا، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك معًا، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك الأدوات الكافية لمنع أي قفزات سعرية غير مبررة.