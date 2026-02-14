قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فى واقعة شاب بدلة الرقص .. تقرير طبي بالإصابات بمستشفى بنها العام
شاهد.. مي كساب وندى موسى من كواليس مسلسل نون النسوة في رمضان
ربنا يخليك ليا.. داليا البحيري توجه رسالة لـ زوجها بمناسبة عيد الحب
بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة
ياسمين الجندي: الزواج ليس ضمانًا مطلقًا.. وهذه المعايير تصنع الاستقرار
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-2-2026
دار الإفتاء: الأكل ناسيا في رمضان يبطل الصوم عند المالكية
أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء
أروى جودة تتصدر تريند جوجل بعد وصلة رقص رومانسية مع زوجها
حمدي الميرغني لـ زوجته: كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا
غياب عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب المصري عن مواجهة زيسكو
حكم صيام أصحاب الأمراض وهل يجوز لهم الإفطار؟.. دار الإفتاء ترد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
أسماء عبد الحفيظ

تُعد اللحمة بالقرصية من الأكلات المصرية الشعبية التي تجمع بين البساطة والطعم الغني، وهي وجبة مشبعة تناسب الغداء العائلي، خاصة في الأيام الباردة. تمتاز القرصية بقوامها الطري الذي يمتص صوص اللحمة المتبل، لتمنحك مذاقًا مميزًا يشبه أكلات الأفران البلدي.

في هذا المقال نقدم لكِ طريقة عمل لحمة بالقرصية خطوة بخطوة، بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة.

مكونات اللحمة بالقرصية
أولًا: مكونات اللحمة

  • نصف كيلو لحمة مكعبات يفضل كندوز أو بقري
  • بصلة كبيرة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • 2 كوب عصير طماطم
  • ملح وفلفل أسود
  • رشة بهارات لحمة
  • ورق لورا وحبهان حسب الرغبة
  • ملعقة كبيرة زيت أو سمن
  • ثانيًا: مكونات القرصية
  • 2 كوب دقيق
  • ملعقة صغيرة خميرة فورية
  • نصف ملعقة صغيرة ملح
  • ملعقة صغيرة سكر
  • ماء دافئ للعجن

طريقة تحضير اللحمة بالقرصية

1- تحضير اللحمة

في حلة على النار، سخني الزيت أو السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.
أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم ضعي مكعبات اللحمة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها من جميع الجهات.

أضيفي الملح والفلفل والبهارات وورق اللورا والحبهان، ثم ضعي ملعقة الصلصة وقلبي جيدًا.
أضيفي عصير الطماطم واتركي الخليط يغلي، ثم أضيفي ماء ساخنًا حتى يغطي اللحمة.

غطي الحلة واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج اللحمة ويصبح الصوص متماسكًا نسبيًا.

2- تحضير القرصية

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة.
أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.
غطي العجينة واتركيها تختمر لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

بعد التخمير، قطعي العجينة إلى كرات صغيرة وافرديها على شكل أقراص متوسطة السمك.

3- تجميع اللحمة بالقرصية

  • في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ضعي قطع اللحمة مع الصوص.
  • رصي أقراص العجين فوق اللحمة مباشرة.
    يمكن دهن وجه القرصية بقليل من السمن أو الزيت للحصول على لون ذهبي.
  • أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج القرصية وتأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

نصائح لنجاح اللحمة بالقرصية

  • احرصي على أن يكون الصوص كافيًا حتى تتشرب القرصية الطعم
  • لا تفرطي في سماكة العجين حتى تنضج جيدًا
  • يمكن إضافة فلفل ألوان أو بطاطس مكعبات حسب الرغبة
  • إذا رغبتِ في طعم أقوى، أضيفي رشة شطة خفيفة

فوائد اللحمة بالقرصية

تحتوي اللحمة على البروتين والحديد المهمين لبناء العضلات وتعويض الطاقة. أما القرصية فتمنح إحساسًا بالشبع، ما يجعلها وجبة مناسبة للعائلة في العطلات أو المناسبات.

طريقة عمل لحمة طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية طريقة تحضير اللحمة بالقرصية مكونات اللحمة بالقرصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

سعر الذهب

الذهب يكسر التوقعات.. زيادة جديدة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

الكرة الطائرة انسات

الأهلي وسبورتنج يحققان الفوز بالجولة الأولى من كأس سوبر آنسات الكرة الطائرة

تشيلسي

تشيلسي يكتسح هال سيتي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلال عطية

إبراهيم عبد الجواد : بلال عطية لديه فرصة للاحتراف في راسينج الإسباني

بالصور

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد