أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

تُعد اللحمة بالقرصية من الأكلات المصرية الشعبية التي تجمع بين البساطة والطعم الغني، وهي وجبة مشبعة تناسب الغداء العائلي، خاصة في الأيام الباردة. تمتاز القرصية بقوامها الطري الذي يمتص صوص اللحمة المتبل، لتمنحك مذاقًا مميزًا يشبه أكلات الأفران البلدي.

في هذا المقال نقدم لكِ طريقة عمل لحمة بالقرصية خطوة بخطوة، بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة.

مكونات اللحمة بالقرصية

أولًا: مكونات اللحمة

نصف كيلو لحمة مكعبات يفضل كندوز أو بقري

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل أسود

رشة بهارات لحمة

ورق لورا وحبهان حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ثانيًا: مكونات القرصية

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ماء دافئ للعجن

طريقة تحضير اللحمة بالقرصية

1- تحضير اللحمة

في حلة على النار، سخني الزيت أو السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم ضعي مكعبات اللحمة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها من جميع الجهات.

أضيفي الملح والفلفل والبهارات وورق اللورا والحبهان، ثم ضعي ملعقة الصلصة وقلبي جيدًا.

أضيفي عصير الطماطم واتركي الخليط يغلي، ثم أضيفي ماء ساخنًا حتى يغطي اللحمة.

غطي الحلة واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج اللحمة ويصبح الصوص متماسكًا نسبيًا.

2- تحضير القرصية

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها تختمر لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

بعد التخمير، قطعي العجينة إلى كرات صغيرة وافرديها على شكل أقراص متوسطة السمك.

3- تجميع اللحمة بالقرصية

في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ضعي قطع اللحمة مع الصوص.

رصي أقراص العجين فوق اللحمة مباشرة.

يمكن دهن وجه القرصية بقليل من السمن أو الزيت للحصول على لون ذهبي.

يمكن دهن وجه القرصية بقليل من السمن أو الزيت للحصول على لون ذهبي. أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج القرصية وتأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

نصائح لنجاح اللحمة بالقرصية

احرصي على أن يكون الصوص كافيًا حتى تتشرب القرصية الطعم

لا تفرطي في سماكة العجين حتى تنضج جيدًا

يمكن إضافة فلفل ألوان أو بطاطس مكعبات حسب الرغبة

إذا رغبتِ في طعم أقوى، أضيفي رشة شطة خفيفة

فوائد اللحمة بالقرصية

تحتوي اللحمة على البروتين والحديد المهمين لبناء العضلات وتعويض الطاقة. أما القرصية فتمنح إحساسًا بالشبع، ما يجعلها وجبة مناسبة للعائلة في العطلات أو المناسبات.