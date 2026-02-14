قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة
الضربات الأمريكية على إيران ستشمل المنشآت الحكومية والأمنية
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026
دعاء للميت في آخر شعبان.. بـ3 كلمات تجمع له الرحمات بـ قبره
أمريكا التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة
إلهام شاهين: الحضارة المصرية القديمة أول من أرست أسس الطب في التاريخ
قرار عاجل بشأن أصحاب فيديو معركة الأسلحة والشماريخ في بولاق الدكرور
مختار جمعة: مصر تجاوزت عاصفة 2011 وحافظت على استقرارها بالإيمان بالله
مختار جمعة: مصر تجاوزت عاصفة 2011 وحافظت على استقرارها بالإيمان بالله

مختار جمعة
مختار جمعة
محمد البدوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن ما مرت به مصر عقب أحداث عام 2011؛ كان اختبارًا قاسيًا، إلا أن البلاد استطاعت العبور من تلك المرحلة بفضل تماسك مؤسساتها، وقوة جيشها، والأهم من ذلك ترسيخ الإيمان بالله كمرتكز للثبات والطمأنينة.

وأوضح جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن التجربة أثبتت أن الدول التي تضعف مؤسساتها أو تغيب عنها الدولة القوية؛ تصبح عرضة للفوضى، ليس فقط أمنيًا وسياسيًا، بل نفسيًا واجتماعيًا أيضًا.

انهيار المؤسسات وانتشار التطرف

وأشار إلى أن عددًا من الدول التي تفككت؛ عانت من انهيار مؤسساتها وانتشار التطرف، موضحًا أن تنظيمات مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة استُغلت لضرب فكرة الدولة الوطنية وتمزيقها، وأن هذه الجماعات لا تمت بصلة إلى جوهر الدين، بل تتعارض مع قيمه القائمة على البناء والاستقرار.

 الأمن الحقيقي

وشدد جمعة على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالسلاح وحده، بل يبدأ من داخل الإنسان، عبر الإيمان العميق بالله، وترسيخ قيم الطمأنينة والثقة.

واستشهد بحديث النبي ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»، موضحًا أن الاستقرار يقوم على 3 ركائز: الأمان، والصحة، وتوافر الاحتياجات الأساسية.

 

حجم المشروعات القومية

كما أشار إلى أن تعزيز شعور المواطن بالإنجاز؛ يتطلب تواصلاً مباشرًا وشفافًا، من خلال تعريف الشباب بحجم المشروعات القومية، وتفعيل دور الإعلام الوطني في توضيح مسيرة التطور، والإجابة بوضوح عن سؤال: «أين كنا وأين أصبحنا؟».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قوة الدولة والإيمان بالله وجهان لمعنى واحد في مواجهة الأزمات، داعيًا إلى تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في شهر رمضان؛ حتى يظل المجتمع متماسكًا قائمًا على الإيمان، والتنمية، وروح التكافل.

