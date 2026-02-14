مختار جمعة: مصر تجاوزت عاصفة 2011 وحافظت على استقرارها بالإيمان بالله

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن ما مرت به مصر عقب أحداث عام 2011؛ كان اختبارًا قاسيًا، إلا أن البلاد استطاعت العبور من تلك المرحلة بفضل تماسك مؤسساتها، وقوة جيشها، والأهم من ذلك ترسيخ الإيمان بالله كمرتكز للثبات والطمأنينة.

وأوضح جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن التجربة أثبتت أن الدول التي تضعف مؤسساتها أو تغيب عنها الدولة القوية؛ تصبح عرضة للفوضى، ليس فقط أمنيًا وسياسيًا، بل نفسيًا واجتماعيًا أيضًا.

انهيار المؤسسات وانتشار التطرف

وأشار إلى أن عددًا من الدول التي تفككت؛ عانت من انهيار مؤسساتها وانتشار التطرف، موضحًا أن تنظيمات مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة استُغلت لضرب فكرة الدولة الوطنية وتمزيقها، وأن هذه الجماعات لا تمت بصلة إلى جوهر الدين، بل تتعارض مع قيمه القائمة على البناء والاستقرار.

الأمن الحقيقي

وشدد جمعة على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالسلاح وحده، بل يبدأ من داخل الإنسان، عبر الإيمان العميق بالله، وترسيخ قيم الطمأنينة والثقة.

واستشهد بحديث النبي ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»، موضحًا أن الاستقرار يقوم على 3 ركائز: الأمان، والصحة، وتوافر الاحتياجات الأساسية.

حجم المشروعات القومية

كما أشار إلى أن تعزيز شعور المواطن بالإنجاز؛ يتطلب تواصلاً مباشرًا وشفافًا، من خلال تعريف الشباب بحجم المشروعات القومية، وتفعيل دور الإعلام الوطني في توضيح مسيرة التطور، والإجابة بوضوح عن سؤال: «أين كنا وأين أصبحنا؟».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قوة الدولة والإيمان بالله وجهان لمعنى واحد في مواجهة الأزمات، داعيًا إلى تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في شهر رمضان؛ حتى يظل المجتمع متماسكًا قائمًا على الإيمان، والتنمية، وروح التكافل.