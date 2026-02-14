قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 14-2- 2026 والقنوات الناقلة |كل الدوريات

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تستعد ملاعب العالم اليوم السبت لموسم حافل من المباريات في مختلف البطولات المحلية والقارية. يتصدر المشهد لقاء ليفربول ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة قوية بين الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الاتحاد الأفريقي.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشهد البطولة اليوم العديد من المباريات المثيرة:

  • بيرتون ألبيون × وست هام – الساعة 2:15 عصراً
  • بيرنلي × مانسفيلد – الساعة 5 مساءً
  • مانشستر سيتي × سالفورد سيتي – الساعة 5 مساءً على beIN Sports HD 1
  • نورويتش سيتي × وست برومويتش ألبيون – الساعة 5 مساءً
  • بورت فايل × بريستول سيتي – الساعة 5 مساءً
  • ساوثامبتون × ليستر سيتي – الساعة 5 مساءً
  • أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:45 مساءً على beIN Sports HD 1
  • ليفربول × برايتون – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات دوري أبطال أفريقيا اليوم بمواجهات قوية تشمل:

  • الهلال × سانت إيلوا لوبوبو – الساعة 3 عصراً على beIN Sports HD 3
  • صن داونز × مولودية الجزائر – الساعة 3 عصراً على beIN Sports HD 2
  • الترجي × بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 2
  • سيمبا × الملعب المالي – الساعة 6 مساءً على beIN Sports XTRA 6
  • بيراميدز × باور ديناموز – الساعة 9 مساءً على beIN Sports XTRA 4
  • نهضة بركان × ريفرز يونايتد – الساعة 9 مساءً على beIN Sports HD 5

مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة
 

  • المصري × زيسكو يونايتد – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 5
  • الزمالك × كايزر تشيفز – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 3
  • اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي – الساعة 9 مساءً على beIN Sports HD 3

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تشهد الجولة اليوم مواجهات قوية في الليغا الإسبانية:

  • إسبانيول × سيلتا فيجو – الساعة 3 عصراً على beIN Sports HD 5
  • خيتافي × فياريال – الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports XTRA 8
  • إشبيلية × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 1
  • ريال مدريد × ريال سوسيداد – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 2

مواعيد الدوري السعودي والقنوات الناقلة

  • الرياض × الخليج – الساعة 3:55 عصراً على قناة Thmanyah
  • النجمة × الخلود – الساعة 5:35 مساءً على قناة Thmanyah
  • الفتح × النصر – الساعة 7:30 مساءً على قناة Thmanyah

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

  • كومو × فيورنتينا – الساعة 4 عصراً على AD Sports 1 HD
  • لاتسيو × أتالانتا – الساعة 7 مساءً على AD Sports 1 HD
  • إنتر ميلان × يوفنتوس – الساعة 9:45 مساءً على AD Sports 1 HD

مواعيد الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

  • مارسيليا × ستراسبورج – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 4
  • ليل × بريست – الساعة 8 مساءً على beIN Sports HD 1
  • باريس × لانس – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 4

مباريات الدوري الألماني
 

  • باير ليفركوزن × سانت باولي – الساعة 4:30 عصراً
  • آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصراً
  • هامبورج × أونيون برلين – الساعة 4:30 عصراً
  • هوفينهايم × فرايبورج – الساعة 4:30 عصراً
  • فيردر بريمن × بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصراً
  • شتوتجارت × كولن – الساعة 7:30 مساءً

مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

  • خورفكان × عجمان – الساعة 3:30 عصراً على أبو ظبي الرياضية 1
  • العين × النصر – الساعة 6 مساءً على أبو ظبي الرياضية 1
  • بني ياس × الوصل – الساعة 6 مساءً على أبو ظبي الرياضية 2
  • شباب أهلي دبي × الوحدة – الساعة 6 مساءً على أبو ظبي الرياضية 3
  • الشارقة × دبا الفجيرة – الساعة 6 مساءً على أبو ظبي الرياضية 4


 


 


 

