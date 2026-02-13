قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مواعيد المباريات في شهر رمضان

قررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز خلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 9:30 مساء

وجاء قرار الاندية حتي تمنح اللاعبين فرصة للإفطار وعدم إقامة أي مباريات بنهار رمضان

مواعيد مباريات الجولة الـ 18 في الدوري الممتاز

- الاتحاد السكندري ضد سموحة تقام يوم الأحد 16 فبراير 2026 في تمام الساعة 5:00 مساء

- مودرن سبورت ضد البنك الأهلي تقام يوم الأحد 16 فبراير 2026 في تمام الساعة 5:00 مساء

- إنبي ضد البنك الأهلي تقام يوم الأحد 16 فبراير 2026 في تمام الساعة 8:00 مساء

- المقاولون العرب ضد المصري تقام يوم الخميس 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 9:30 مساء

- فاركو ضد بتروجت تقام يوم الخميس 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 9:30 مساء

- الأهلي ضد الجولة تقام يوم الخميس 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 9:30 مساء

- غزل المحلة ضد زد إف سي تقام يوم الجمعة 20 فبراير 2026 في تمام الساعة 9:30 مساء

- الزمالك ضد حرس الحدود تقام يوم الجمعة 20 فبراير 2026 في تمام الساعة 9:30 مساء