قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحوث الفلكية: مصر من أقل مناطق العالم نشاطا زلزاليا.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر تُعد من أهدأ المناطق من حيث النشاط الزلزالي مقارنة بالدول الواقعة على أحزمة الزلازل في المحيطين الهندي والهادي وكذلك المحيط الأطلسي، مشيرًا إلى أن الوضع الزلزالي في البلاد مستقر بشكل عام ويخضع لمتابعة علمية دقيقة على مدار الساعة.

تحليل فوري وإخطار غرفة الأزمات

وأوضح أنه فور وقوع أي زلزال يتم إجراء تحليل علمي فوري لبياناته من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل، على أن تُرفع النتائج مباشرة إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، لضمان سرعة اتخاذ القرار إذا استدعت الحالة ذلك.

وأكد أن سرعة تداول المعلومات ودقتها تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة إدارة المخاطر، بما يضمن التعامل الاحترافي مع أي مستجدات.

محطة رصد الزلازل : هزة ارضية بقوة 33ر3ريختر على بعد 44 كيلومترا شمال غرب الغردقة

100 محطة رصد تغطي الجمهورية

وأشار إلى أن هناك نحو 100 محطة رصد زلزالي موزعة على مستوى الجمهورية، تعمل على متابعة الاهتزازات الأرضية والتحركات التكتونية بدقة عالية، ما يتيح تكوين صورة لحظية عن النشاط الزلزالي داخل البلاد ومحيطها الإقليمي.

ولفت إلى أن هذه الشبكة تعد من الركائز الأساسية في منظومة الحماية والإنذار المبكر، وتسهم في توفير قاعدة بيانات علمية دقيقة لدعم الدراسات والبحوث المتخصصة.

تأمين المنشآت الحيوية..السد العالي والضبعة نموذجًا

وفي ما يتعلق بالمنشآت الاستراتيجية، أوضح رابح وجود محطات عجلة زلزالية عالية التقنية في محيط السد العالي، لرصد أي اهتزازات قد تؤثر على هذا المرفق الحيوي.

كما أشار إلى وجود محطة رصد بمنطقة الضبعة، في إطار منظومة تأمين موقع المحطة النووية ومتابعة أي نشاط أرضي محتمل.

هل الزلازل والفيضانات عقاب من الله؟

مقترحات لتطوير منظومة الإنذار المبكر

وكشف رئيس المعهد عن وجود مقترحات لإنشاء محطات إضافية تستهدف تسريع عملية الإنذار المبكر، خاصة للمنشآت ذات الأهمية القصوى، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة وتقليل المخاطر المحتملة.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة تواصل تطوير بنيتها التحتية في مجال الرصد الزلزالي، بما يواكب أحدث النظم العالمية، ويعزز من مستويات الأمان والاستعداد لمواجهة أي طارئ.

النشاط الزلزالي الزلازل الرصد الزلزالي المحطة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

ترشيحاتنا

العثور على جثة بالبحيرة

قتيـ ــل في حمام المستشفى.. القصة الكاملة للعثور على جثة ممرض داخل حمام معهد دمنهور التعليمي بالبحيرة

فصل الكهرباء للصيانة

غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية

محافظ أسيوط يطلب: تسريع وتيرة العمل بمشروعات حياة كريمة فى القرى

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد