في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي يوجه الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والد زوجته

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

وجة إلاعلامي مهيب عبد الهادي رسالة شكر لكل من قدم واجب  العزاء في وفاة والد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:شكرا لكل اللي شرفنا بالاتصال أو بالحضور للجنازة والعزاء.. ولا أراكم الله مكروه في أحبائكم.

و كان قد أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وفاة والد زوجته منذ قليل.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا إله إلا الله، توفى إلى رحمة الله والد زوجة الكابتن مهيب عبد الهادي".

وأكمل :" الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء والبقاء لله".


يذكر أن مهيب عبد الهادي (ولد في 23 أكتوبر 1972) هو إعلامي ومذيع رياضي مصري بارز، يشتهر بتقديم البرامج المتخصصة في أخبار كرة القدم المصرية.

أبرز محطاته المهنية:
برنامج اللعيب: يقدم حالياً برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، وهو برنامج يومي يتناول كواليس وأخبار الدوري المصري والمنتخب الوطني.
قناة الحياة: برز اسمه سابقاً من خلال عمله كمراسل ومقدم برامج رياضية في شبكة قنوات الحياة.

برامج رمضانية: قدم برنامج "مهيب ورزان" في رمضان 2021 بالاشتراك مع الفنانة رزان مغربي.

ملاحظات حول مسيرته:
يعتمد في برنامجه على الانفرادات الخبرية واستضافة نجوم الكرة السابقين والمحللين.
 

مهيب عبد الهادي وفاه والد زوجه مهيب تصريحات مهيب عبد الهادي زوجه مهيب عبد الهادي

