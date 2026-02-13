مهيب عبد الهادي يوجه الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والد زوجته

وجة إلاعلامي مهيب عبد الهادي رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:شكرا لكل اللي شرفنا بالاتصال أو بالحضور للجنازة والعزاء.. ولا أراكم الله مكروه في أحبائكم.

و كان قد أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وفاة والد زوجته منذ قليل.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا إله إلا الله، توفى إلى رحمة الله والد زوجة الكابتن مهيب عبد الهادي".

وأكمل :" الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء والبقاء لله".



يذكر أن مهيب عبد الهادي (ولد في 23 أكتوبر 1972) هو إعلامي ومذيع رياضي مصري بارز، يشتهر بتقديم البرامج المتخصصة في أخبار كرة القدم المصرية.

أبرز محطاته المهنية:

برنامج اللعيب: يقدم حالياً برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، وهو برنامج يومي يتناول كواليس وأخبار الدوري المصري والمنتخب الوطني.

قناة الحياة: برز اسمه سابقاً من خلال عمله كمراسل ومقدم برامج رياضية في شبكة قنوات الحياة.

برامج رمضانية: قدم برنامج "مهيب ورزان" في رمضان 2021 بالاشتراك مع الفنانة رزان مغربي.

ملاحظات حول مسيرته:

يعتمد في برنامجه على الانفرادات الخبرية واستضافة نجوم الكرة السابقين والمحللين.

