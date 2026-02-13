قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
الأرصاد: اليوم ذروة موجة الأتربة وتحسن الأجواء نسبيا ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس

كسوف شمسي
كسوف شمسي
أمينة الدسوقي

يستعد العالم لمتابعة واحدة من أندر الظواهر الفلكية، حيث تشهد السماء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 كسوفا حلقيا للشمس، في مشهد كوني يُعرف بـ”حلقة النار" وبينما يترقب عشاق الفلك الحدث بشغف، أطلقت الجهات العلمية تحذيرات مشددة من النظر المباشر إلى الشمس دون وسائل حماية معتمدة.

ما هو كسوف الشمس ولماذا يحدث؟

يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس في طور “المحاق”، فيحجب ضوءها كليًا أو جزئيًا عن مناطق محددة من سطح الأرض.

أما خسوف القمر فيحدث ليلًا في طور “البدر”، عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، ويمكن رؤيته من مساحات أوسع مقارنة بالكسوف الشمسي.

17 فبراير 2026 كسوف حلقي يزين السماء

بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يشهد العالم يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 كسوفًا حلقيًا للشمس.

في هذا النوع من الكسوف، لا يغطي القمر قرص الشمس بالكامل، بل يترك حافة مضيئة تحيط به، فيما يُعرف بظاهرة “الحلقة النارية” ويُعد هذا النوع أقل شيوعًا من الكسوف الجزئي، ويحظى باهتمام علمي وجماهيري واسع نظرًا لطبيعته البصرية الفريدة.

ويمتد الكسوف الحلقي لمدة تصل إلى دقيقتين و20 ثانية، حيث يحجب القمر ما يقارب 96% من مركز قرص الشمس عند ذروة الحدث.

أين يمكن رؤية الظاهرة؟

سيمر مسار الكسوف الحلقي عبر مناطق محدودة، أبرزها أجزاء من القارة القطبية الجنوبية ووفق ما نشره موقع Space.com، ستتمكن فرق علمية في محطات أبحاث مثل محطة كونكورديا الفرنسية الإيطالية و محطة ميرني الروسية في أرض الملكة ماري من رصد الظاهرة بشكل واضح.

كما سيُشاهد كسوف جزئي في أنحاء القارة القطبية الجنوبية وأجزاء من جنوب أفريقيا والأرجنتين، بينما تختلف نسب الرؤية وتوقيتات الذروة من منطقة لأخرى حسب الموقع الجغرافي.

تحذير عاجل النظارات العادية لا تكفي

جدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تحذيراته من النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف دون استخدام نظارات مخصصة ومعتمدة لرصد الكسوف.

وأكد أن النظارات الشمسية التقليدية لا توفر الحماية الكافية لشبكية العين، ما قد يؤدي إلى أضرار دائمة. ويوصي الخبراء باستخدام نظارات الكسوف المعتمدة عالميًا أو اللجوء إلى طرق المشاهدة غير المباشرة، مثل تقنيات الإسقاط الآمن.

كما دعا المعهد المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة يتم تداولها عبر المنصات الإلكترونية.

2026 عام حافل بظواهر الكسوف

لن يقتصر عام 2026 على هذا الحدث، إذ سيشهد أيضًا كسوفًا كليًا للشمس في 12 أغسطس 2026، يمكن رؤيته من أجزاء من أوروبا.

وسيبلغ الكسوف الكلي ذروته فوق شرق غرينلاند وغرب أيسلندا وشمال إسبانيا، حيث سيحجب القمر الشمس بالكامل لمدة تصل إلى دقيقتين و18 ثانية. كما ستشهد أوروبا كسوفًا جزئيًا عميقًا، فيما سترى أميركا الشمالية كسوفًا جزئيًا محدودًا.

فرصة علمية نادرة

يمثل الكسوف الحلقي فرصة ثمينة للباحثين لدراسة طبقات الغلاف الجوي الشمسي وحركة الأجرام السماوية بدقة أكبر كما يجذب اهتمام هواة الفلك ومحبي متابعة الظواهر الكونية، خاصة مع الإعلان الرسمي عن موعده.

حلقة النار كسوف شمسي أندر الظواهر الفلكية كسوفا حلقيا للشمس كسوف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره الباكستاني

وزيرا الخارجية المصرى والباكستاني يبحثان المستجدات فى غزة والتطورات الاقليمية

صورة أرشيفية

مجلس السلم والأمن الأفريقي يصدر بيانين دعما للصومال والسودان

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد