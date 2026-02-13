قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
أخبار العالم

وزير الخارجية يناقش مع نظيرته بـ أفريقيا الوسطى زيادة التبادل التجاري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ فبراير بالسيدة سيلفي بايبو تيمون، وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيرته بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس فاوستين تواديرا رئيسًا لجمهورية أفريقيا الوسطى، مشيدًا بنجاح بلادها في تنظيم الانتخابات، وبالجهود التي يبذلها الرئيس تواديرا في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بمختلف أنحاء البلاد، لا سيما فيما يتعلق ببرامج نزع سلاح الجماعات المتمردة وتعزيز سلطة الدولة، مشيراً إلى المشاركة المصرية الكبيرة والفعالة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى MINUSCA، مؤكدًا أن القوات المصرية تضطلع بدور محوري في حفظ السلم والأمن.

ورحب وزير الخارجية بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية للبلدين، معرباً عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع أفريقيا الوسطى، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والإنشاءات والصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية في البلدين، مشيرًا إلى اهتمام مصر بدعم بناء الكوادر والقدرات في الدول الأفريقية الشقيقة، حيث تولي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أولوية لمشاركة الكوادر الأفرووسطية في برامجها التدريبية.

وفيما يتعلق بالتطورات في السودان، استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته، مؤكدًا أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية جامعة بملكية سودانية خالصة، بما يضع السودان على مسار الاستقرار وإعادة الإعمار، وهو ما انعكس في البيان الصادر عن جلسة مجلس السلم والأمن الوزارية التي عُقدت تحت الرئاسة المصرية.

كما تناول اللقاء سبل تطوير عمل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، حيث أكد وزير  دعم مصر لجهود الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد بهدف تعزيز كفاءتها وفاعليتها، شريطة أن تقوم عملية الإصلاح على مبدأ الشمولية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في القارة الأفريقية.

وزير الخارجية والتعاون الدولي سيلفي بايبو تيمون وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى قمة الاتحاد الأفريقي جمهورية أفريقيا الوسطى

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

مجلس النواب

مطالب برلمانية لوزيرة الإسكان الجديدة بتحقيق انطلاقة كبيرة في البناء والتعمير

مجلس النواب

سؤال برلمانى حول توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد

مجلس النواب

طلب إحاطة لـ"البرلمان" بشأن تدني أجور المعلمين وتأثيره على جودة التعليم

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان

